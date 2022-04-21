Набиуллину назначили на должность председателя Центробанка на новый срок

Эльвиру Набиуллину назначили на должность председателя Центробанка на новый срок полномочий. За ее кандидатуру проголосовали 338 депутатов Госдумы, против выступили 83 человека.



— Спасибо большое за доверие, за выраженную поддержку большинством Думы. Я уверена, что совместно, при конструктивном подходе мы сможем пройти этот сложный период и решить задачи, чтобы наша страна жила лучше и жили лучше люди, — сообщила Набиуллина.

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По закону о ЦБ председатель Банка России назначается на должность Госдумой сроком на 5 лет, причем одно и то же лицо не может занимать этот пост более трех сроков подряд. Кандидатуру для назначения представляет президент России не позднее чем за три месяца до истечения полномочий действующего главы ЦБ.

Сегодня Набиуллина представила в Госдуме годовой отчет Центрального банка России. В ходе своего выступления, она затронула такие темы, как расчеты с цифровым рублем, инфляция, вероятность возникновения дефолта и другие.

В марте президент России Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Набиуллиной для назначения на должность председателя Центробанка. В том же месяце появились слухи о ее отставке. Комментируя их, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знали об этом.

Эльвира Набиуллина занимает пост председателя ЦБ России с 24 июня 2013 года. До этого работала помощником президента страны по экономическим вопросам.



Диана Жиленкова