Путин назвал нецелесообразным штурм промзоны «Азовстали» в Мариуполе и приказал отменить его

Президент России Владимир Путин назвал нецелесообразным штурм промышленной зоны завода «Азовсталь» в Мариуполе и приказал отменить его, сообщает ТАСС.

Также президент потребовал заблокировать промзону «Азовстали» так, чтобы «муха не пролетела».

Отмену штурма «Азовстали» Путин объяснил соображениями сохранения жизни российских военных. Президент назвал успехом завершение боевой работы по освобождению Мариуполя и поручил представить военных к госнаградам.

Он подчеркнул, что Россия гарантирует жизнь и достойное обращения украинским военным, которые выйдут из «Азовстали».

Фото: kremlin.ru

Министр обороны Сергей Шойгу сегодня доложил президенту, что Мариуполь взят под контроль. По словам Шойгу, сам Мариуполь освобожден, однако в «Азовстали» еще остаются боевики. Сейчас блокированы более двух тысяч боевиков.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявлял о том, что предприятие «Азовсталь» в Мариуполе перейдет под контроль ВС России сегодня «до или после обеда». Глава Чечни выразил уверенность, что находящиеся в «Азовстали» боевики с утра сложат оружие, а «руководство ВС РФ во главе с Верховным главнокомандующим примет лучшее, правильное решение» для них.

Маргарита Головатенко