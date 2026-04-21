Шойгу: власти Молдавии пытаются выдавить войска РФ из Приднестровья

Попытки вооруженного решения вопроса Приднестровья и замены российских миротворцев западными силами спровоцируют негативные последствия для Молдавии

Фото: Максим Платонов

Власти Молдавии при поддержке Евросоюза пытаются выдавить из Приднестровья оперативную группу российских войск. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в интервью «Комсомольской правде».

По словам Шойгу, попытки вооруженного решения вопроса Приднестровья и замены российских миротворцев западными силами спровоцируют негативные последствия для Молдавии. Москва при необходимости будет использовать все доступные методы для защиты россиян в Приднестровье в соответствии с конституцией РФ.

Секретарь Совбеза также предупредил, что попытка захвата Украиной складов боеприпасов в приднестровской Колбасне повлечет многочисленные жертвы и региональную экологическую катастрофу.

Ариана Ранцева