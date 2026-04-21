Шойгу: власти Молдавии пытаются выдавить войска РФ из Приднестровья
Попытки вооруженного решения вопроса Приднестровья и замены российских миротворцев западными силами спровоцируют негативные последствия для Молдавии
Власти Молдавии при поддержке Евросоюза пытаются выдавить из Приднестровья оперативную группу российских войск. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в интервью «Комсомольской правде».
По словам Шойгу, попытки вооруженного решения вопроса Приднестровья и замены российских миротворцев западными силами спровоцируют негативные последствия для Молдавии. Москва при необходимости будет использовать все доступные методы для защиты россиян в Приднестровье в соответствии с конституцией РФ.
Секретарь Совбеза также предупредил, что попытка захвата Украиной складов боеприпасов в приднестровской Колбасне повлечет многочисленные жертвы и региональную экологическую катастрофу.
