Путин наградил главу Сабинского района Татарстана Раиса Минниханова

Глава Сабинского района Раис Минниханов награжден орденом Дружбы. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Этой же награды удостоился первый заместитель руководителя исполкома Казани Азат Нигматзянов.

Минниханову 64 года. Он окончил Марийский политехнический институт по специальности «инженер лесного хозяйства». Трудовую деятельность начал мастером лесозаготовок и помощником лесничего Сабабашского лесничества. В 1999–2005 годах был главой администрации Сабинского района, в 2000–2004‑х — депутатом Госсовета РТ. С 2006 года он возглавляет Сабинский район республики.

Азат Нигматзянову также 64 года. Карьеру начал в системе строительного комплекса Татарстана: работал мастером и главным инженером ПМК‑851 управления «Татсельстрой» в Рыбной Слободе, позднее — главным инженером Рыбно‑Слободской МСО. В 2009–2010 годах был депутатом Госсовета РТ. С декабря 2010‑го он занимает должность первого заместителя руководителя исполкома Казани по вопросам градостроительной политики.

Рената Валеева