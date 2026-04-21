Дефицит кадров в туризме РФ в регионах достигает 40%

Незаполненных вакансий насчитывается до 200 тыс., а к 2030 году потребуется ещё 300 тыс. специалистов на фоне планов по вводу новых объектов

Дефицит кадров в сфере туризма и гостеприимства в России составляет в среднем 20—25%, а в ряде регионов достигает 40%. Об этом сообщил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский на пресс-конференции, пишет ТАСС.

По словам Уманского, сейчас нехватка кадров в среднем по стране составляет 25—30% — это до 200 тыс. незаполненных вакансий. В ряде регионов ситуация острее: до 40% в Краснодарском крае, на Северном Кавказе, в Мурманской области и на Дальнем Востоке. К 2030 году, исходя из планов по вводу новых объектов и росту турпотока, потребуется ещё 300 тыс. специалистов, что означает рост кадровой потребности на 20—27% от текущей численности занятых.

Среди инструментов решения проблемы Уманский назвал трезвую миграционную политику, создание инфраструктуры для проживания сотрудников, а также сотрудничество бизнеса с вузами и практико-ориентированное обучение.

