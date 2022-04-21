В Казани устранили аварию на водопроводе, из-за которой без холодной воды оставались 7,7 тысячи человек

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

В Советском районе Казани устранили аварию на водопроводе, из-за которой без холодной воды на время оставались 15 многоквартирных и 100 частных жилых домов — в них проживают в общей сложности 7,7 тысячи человек, в том числе 2,5 тысячи детей. Под отключение холодного водоснабжения попали также два детских сада.

Как сообщили в Главном управлении МЧС России по Татарстану, сообщение об отключении холодной воды в домах поступило еще накануне, 20 апреля, в 13.00. Причина — свищ на водопроводе диаметром 400 мм на ул. Глушко, 8а.

Аварию устранили спустя почти сутки, 21 апреля в 12.00. В ее ликвидации участвовали 11 человек и четыре единицы техники.

Фото: ГУ МЧС России по Татарстану

Это не первое подобное происшествие за последние дни. 19 апреля в Приволжском районе Казани по ул. Авангардной, 56 авария случилась на водопроводе диаметром 315 мм. Без холодного водоснабжения на время оставались 100 жилых домов — 16 многоквартирных и 84 частных, в которых проживают 3 210 человек, в том числе 950 детей, а также одна школа и один детский сад.

На прошлой неделе, утром 15 апреля в Казани на площади Тысячелетия, недалеко от памятника меценату Асгату Галимзянову, произошла авария — открылась течь на водоводе диаметром 900 мм. Из-за этого отключили водоснабжение, что затронуло 94 многоквартирных дома, три детских сада и четыре школы. Аварию устранили 16 апреля.



Татьяна Демина