Набиуллина: низкая инфляция может быть опасна для экономики

Низкая инфляция может негативно влиять на экономику наравне с высокой, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в Госдуме.



— Низкая инфляция — тоже плохо для экономики. Должен быть какой-то уровень, который обеспечивает возможность и интерес для производителей развивать и расширять производство, — приводит ее слова ТАСС.

В марте годовая инфляция ускорилась до 16,69% — это максимум с 2015 года. За месяц цены выросли на 7,53% за последние 20 лет. Нынешняя денежно-кредитная политика ЦБ предусматривает возвращение годовой инфляции к 4% в 2024 году.

Фото: Анна Сейтумерова

В России инфляция за период с 9 по 15 апреля составила 0,2%. С начала апреля потребительские цены увеличились на 1%. С начала 2022 года — на 11,05%.

Сегодня Эльмира Набиуллина заявила, что стране не грозит дефолт. Она отметила, что у России есть ресурсы, есть все необходимые финансовые ресурсы.

Маргарита Головатенко