В аэропортах Нижнекамска и Бугульмы сняли ограничения на полеты
Воздушное пространство снова открыто для авиарейсов
В аэропортах Нижнекамска и Бугульмы сняли ограничения на полеты. Об этом сообщили в Росавиации.
Ограничения отменили спустя более двух часов.
В республике продолжает действовать режим «Беспилотная опасность», который ввели второй раз за сутки.
