В аэропортах Нижнекамска и Бугульмы сняли ограничения на полеты

09:44, 22.04.2026

Воздушное пространство снова открыто для авиарейсов

Фото: взято с сайта tatarstan.ru

В аэропортах Нижнекамска и Бугульмы сняли ограничения на полеты. Об этом сообщили в Росавиации.

Ограничения отменили спустя более двух часов.

В республике продолжает действовать режим «Беспилотная опасность», который ввели второй раз за сутки.

Рената Валеева

Новости партнеров

Читайте также