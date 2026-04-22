В аэропортах Нижнекамска и Бугульмы сняли ограничения на полеты

Воздушное пространство снова открыто для авиарейсов

В аэропортах Нижнекамска и Бугульмы сняли ограничения на полеты. Об этом сообщили в Росавиации.

Ограничения отменили спустя более двух часов.

В республике продолжает действовать режим «Беспилотная опасность», который ввели второй раз за сутки.



Рената Валеева