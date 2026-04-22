«Не было выбора»: как Татарстан четвертый год подряд стал лучшим спортивным регионом России

Репортаж из Казани с вручения премии СБК в области спорта

Фото: Динар Фатыхов

Впервые в истории существования награды церемония вручения престижной в области спортивного бизнеса и консалтинга премии СБК прошла в Казани. До этого времени данное мероприятие проходило исключительно в Москве. В 2026 году организаторы решили отказаться от привычной локации и сделали выбор в пользу столицы Татарстана. Что это за премия, почему была выбрана Казань и основные итоги вручения — в материале «Реального времени».

«Хотим отмечать усилия регионов»

В номинации «Лучший спортивный регион» премии СБК уже четвертый год побеждает всего один кандидат — Республика Татарстан. После прошлогодней третьей по счету победы татарстанцев, организаторы пришли к судьбоносному для себя решению. В 2026 году впервые за девять лет проведения премия СБК «выписалась» из привычной Москвы в Казань.

Продюсер награды Александра Савраева призналась, что другого выбора не оставалось. Татарстану мероприятие отдали с целью поощрения заслуг в сфере спортивного бизнеса. Одной лишь победы в премии больше не хватает.

— У нас не было выбора. Потому что три года подряд Татарстан выигрывал номинацию «Спортивный регион». А в прошлом розыгрыше премии лучшим менеджером среди управленцев был признан министр спорта Татарстана Владимир Леонов. Мы хотим отмечать такими мероприятиями усилия регионов, которые действительно работают нон-стоп и являются столицей спортивных событий. Казань — самый гостеприимный город в стране в плане спорта. Поэтому просто не было выбора, — цитирует Савраеву корреспондент «Реального времени».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов подтвердил слова продюсера. При этом подчеркнул, что предложение было сделано еще на предыдущем награждении и татарстанская сторона с гордостью одобрила выбор.

— Еще на сцене в прошлом году, когда нам вручали эту награду, мы озвучили такое предложение, чтобы провести следующее вручение премии в Казани. Посмотрим, что будет дальше. Мы постарались сделать мероприятие более современным, прогрессивным. Даже заставили отремонтировать здание КРК «Пирамида», чтобы провести премию в лучшем зале города (смеется). Для нас большая честь и большой вызов принимать премию СБК. Мы считаем данную награду лучшей среди независимых частных конкурсов в области спорта, — заявил Леонов, отвечая на вопрос корреспондента «Реального времени».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

До финального шорт-листа дошли не все

Здесь следует добавить, что сами организаторы описывают премию СБК следующим образом: это российский профессиональный конкурс в сфере спортивного бизнеса, строительства и управления. Аббревиатура СБК расшифровывается как «Спорт. Бизнес. Консалтинг».



Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В 2026 году на премию СБК поступило 480 заявок со всей России. До финального шорт-листа дошли не все. Члены жюри отобрали по 6—8 в каждой из 27 номинаций.

Импровизация не сработала

Начало церемонии открытия получилось немного скомканным, с некоторой долей импровизации. Продюсер премии Александра Савраева и старший партнер компании СБК Елена Савраева с чего-то решили, что появиться на сцене с тремя собаками не маленьких размеров — это очень круто. Но ни ведущие шоумен Айдар Гараев и бывший капитан сборной России по регби Василий Артемьев, ни министр спорта Татарстана Владимир Леонов не поняли такого экстравагантного шага женщин и были удивлены (если не шокированы). В итоге двух собачек со сцены оперативно убрали, а третья осталась на руках Александры Савраевой, которая объяснила свое решение так:

— Я всегда мечтала выйти на сцену с собачкой на руках. Вот мечта моя сбылась. Я бы хотела, чтобы у всех сегодня сбылась хотя бы одна мечта, — заявила продюсер премии, после чего этих собачек никто в зале не видел.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Далее мероприятие пошло по сценарию. Организаторы провели вечер в сугубо деловом стиле, где за развлечение отвечали только ведущие, которые постоянно пытались шутить. За пару часов собравшимся предложили всего один концертный номер. В остальном — сухое объявление кандидатов и вскрытие конвертов с победителями. Но все это выглядело максимально гармонично: минимум «шелухи», максимум дела.

После окончания официоза гостей позвали на фуршет, организованный на первом этаже «Пирамиды». Важной фишкой этой части мероприятия стало наличие в зале специальных менеджеров, которые знакомили собравшихся друг с другом. В бизнес среде такое называют нетворкингом. Для спортсменов (бывших и действующих), чувствовалось, это было в диковинку, они больше сторонились от общения, а большинство и вовсе уехали домой. Политики тоже не стали дожидаться окончания фуршета и после небольшой фотосессии спешно покинули мероприятие.

Татарстан поскромничал с заявками

Татарстан выдвинул на премию семь проектов и функционеров. На самом деле, могли бы и больше. Например, «Рубин» и «Ак Барс» в этот раз проигнорировали премию СБК. Клубы то ли не захотели участвовать, то ли не успели собрать документацию. Зато от «Рубина» деятельное участие принял полузащитник Антон Швец. Футболист вручал награду в одной из номинаций и выступил с очень яркой речью, которую закончил на позитивной и неожиданной ноте:

— «Рубин» — чемпион, приходите болеть за команду в субботу, мы сыграем в Казани с ЦСКА, — пригласил Швец всех собравшихся на предстоящий матч футбольной команды.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Чего не скажешь про хоккейный клуб. Лауреатам в номинации «Лига Добра × Социальный эффект в спорте» награду должен был вручать нападающий «Ак Барса» Михаил Фисенко. Однако дожидаться своего времени выхода хоккеист не стал и покинул мероприятие значительно раньше.

Зато татарстанцы победили в номинации «Невоспетые герои» и «Спортивно-массовое мероприятие». В первом из них, неожиданно, выиграл стадион «Ак Барс Арена». Во втором — Казанский марафон.

А вот в номинации «Менеджер года» и «Лучший проект для будущих чемпионов» первенствовали гендиректор омского «Авангарда» Герман Чистяков и академия клуба. Интересно, что, получая награду, клубные менеджеры со сцены пригласили «Ак Барс» в финал Кубка Гагарина. На данный момент обе команды готовятся к полуфиналу — против «Локомотива» и «Металлурга» соответственно, поэтому такая фраза выглядела очень к месту.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Кульминацией вечера стало объявление места проведения следующей премии СБК. Организаторам понравилась идея с выездом в регионы, поэтому предложили в предстоящем году собраться в Екатеринбурге. Местный министр спорта с радостью принял такую инициативу. Хотя Александре Савраевой прямо со сцены предлагали оставить эту церемонию Казани еще на восемь лет. Видимо, подобный вариант не входил в планы босса премии.

Зульфат Шафигуллин