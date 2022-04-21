Казанский авиазавод построит три самолета Ту-214 в следующем году

Казанский авиационный завод им Горбунова (входит ПАО «Туполев») готовится выпустить три самолета Ту-214 в будущем году. Об этом сообщил премьер-министр Татарстана Алексей Песошин во время обсуждений отчета правительства республики на заседании Госсовета.



— Программа есть, но как можно ее сверстать за 2-3 месяца, — воскликнул он. — Конечно, она готовилась, но когда в индикаторах программы нет ни количества, ни сроков… Сейчас есть установка — следующий год — это три самолета, потом — семь и десять на 2025—2026 годы с последующим выходом на 20 самолетов одновременно.



По его словам, выполнение этой задачи напрямую зависит от производственной кооперации с другими предприятиями ОПК.

— Чтобы это сделать, нужно наладить кооперационные цепочки, — сказал он.

Фото: скриншот трансляции

Кроме того, есть пробелы в производственных мощностях.

— Несмотря на большие вложения в завод по техническому перевооружению по федеральной программе, есть «белые пятна», — пояснил он. Но он заверил, что президент Татарстана Рустам Минниханов, ставший председателем совета директоров ПАО «Туполев», приложит необходимые усилия для возобновления производства.

Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов недавно сообщил, что отечественные авиакомпании начнут получать самолеты Ту-214, которые собирают в Казани, в 2024 году. Эти авиалайнеры уже поставляются. Сейчас идет наращивание объемов производства. Помимо этого, спустя два года авиакомпании планируют обеспечивать и самолетами Ил-96.

До этого сообщалось, что Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) намерена до 2030 года построить 70 самолетов Ту-214.

Луиза Игнатьева