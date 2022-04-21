Правительство России выделит авиакомпаниям еще 100 млрд рублей на компенсацию расходов на полеты
Правительство России дополнительно направит 100 млрд рублей на поддержку авиаотрасли. Средства пойдут на частичную компенсацию расходов перевозчиков на полеты внутри страны.
На поддержку перевозчики смогут рассчитывать уже в этом месяце. Программа будет действовать до октября включительно, сообщает пресс-служба правительства России.
— Рассчитываем, что такая мера позволит сохранить пассажирские перевозки на внутренних авиалиниях на уровне прошлого года. И стоимость билетов на перелеты останется доступной для десятков миллионов наших граждан, — рассказал премьер-министр страны Михаил Мишустин.
В конце марта президент России Владимир Путин заявил о необходимости скорректировать стратегию развития авиаотрасли в стране. По его словам, прежнего взаимодействия с бывшими партнерами в ближайшее время не будет, нужно поддержать авиакомпании и доступность перевозок.
Напомним, воздушное пространство для российских самолетов закрыл ряд стран, в числе которых Норвегия, Австрия, Дания, Ирландия, Исландия, США и другие. В качестве ответной меры Россия закрыла небо для 27 государств.
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