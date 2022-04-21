Правительство России выделит авиакомпаниям еще 100 млрд рублей на компенсацию расходов на полеты

Фото: Максим Платонов

Правительство России дополнительно направит 100 млрд рублей на поддержку авиаотрасли. Средства пойдут на частичную компенсацию расходов перевозчиков на полеты внутри страны.

На поддержку перевозчики смогут рассчитывать уже в этом месяце. Программа будет действовать до октября включительно, сообщает пресс-служба правительства России.

Фото: Максим Платонов

— Рассчитываем, что такая мера позволит сохранить пассажирские перевозки на внутренних авиалиниях на уровне прошлого года. И стоимость билетов на перелеты останется доступной для десятков миллионов наших граждан, — рассказал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

В конце марта президент России Владимир Путин заявил о необходимости скорректировать стратегию развития авиаотрасли в стране. По его словам, прежнего взаимодействия с бывшими партнерами в ближайшее время не будет, нужно поддержать авиакомпании и доступность перевозок.

Напомним, воздушное пространство для российских самолетов закрыл ряд стран, в числе которых Норвегия, Австрия, Дания, Ирландия, Исландия, США и другие. В качестве ответной меры Россия закрыла небо для 27 государств.

Диана Жиленкова