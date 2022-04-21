Военным прокурором Казанского гарнизона стал Мунко Цыренов

Фото: пресс-служба президента Татарстана

Новым военным прокурором Казанского гарнизона стал Мунко Цыренов, его представили сегодня Президенту Татарстана Рустаму Минниханову, сообщили в пресс-службе президента.



Мунко Цыренова представил прокурор Центрального военного округа, генерал-майор юстиции Андрей Попов в ходе встречи в Доме правительства республики.

Мунко Данзанович Цыренов имеет звание майора юстиции. В органах военной прокуратуры Цыренов с 2009 года. В сегодняшней встрече приняли участие прокурор Татарстана Илдус Нафиков, руководитель аппарата Президента региона Асгат Сафаров и другие.

Фото: пресс-служба президента Татарстана

Ранее военной прокуратурой Казанского гарнизона руководил подполковник юстиции Сергей Баженов. Он вступил на должность в 2020 году, однако недавно покинул её. .

Маргарита Головатенко