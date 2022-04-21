«Как можно накормить ребенка за 240 рублей?!»: депутаты Татарстана попросили добавить кадетам на пропитание

Ежегодный отчет правительства Татарстана в парламенте, пожалуй, впервые за многие годы был принят с максимальной благожелательностью. В экстремальных геополитических условиях кабмин удержал экономику от провала — ВРП по итогам 2021 года составил 3,35 трлн рублей, похвалился спикер Госсовета Фарит Мухаметшин. И все равно на пару «кусачих» вопросов премьер-министру Татарстана пришлось отвечать: об увеличении школьных мест в новостройках Казани, о строительстве мусоросжигательного завода «Ростеха» и о том, не появятся ли вновь обманутые дольщики. Детали — в материале «Реального времени».

О переселении граждан из аварийного жилого фонда



Большую часть почти часового выступления в парламенте премьер-министр Алексей Песошин потратил, отвечая на вопросы депутатов Госсовета Татарстана, которые так или иначе были посвящены социальным темам. И хотя на заседание прибыл весь состав правительства, держать ответ пришлось ему одному. Это не вызвало у него особых затруднений, так как депутаты по понятным причинам старались аккуратно обходить острые моменты и не просили лишнего. Ведь и без слов несложно догадаться о скромных бюджетных возможностях.

Впрочем, премьер-министр предпочел высказаться на этот счет предельно ясно, чтобы вдруг «губу не раскатывали».

— В связи с неопределенностью президентом принято решение о финансировании только первоочередных мероприятий и тех, которые имеют долгосрочный характер, — доложил он, отвечая на вопрос депутата Николая Нефедова.

Тот, собственно говоря, ни о чем и не просил. Он только поинтересовался ходом реализации программы по переселению граждан из аварийного жилого фонда.

Николай Нефедов поинтересовался ходом реализации программы по переселению граждан из аварийного жилого фонда

— Вы знаете состояние нашего бюджета — он не профицитный, а дефицитный пока, — пояснил Песошин.

Впрочем, это не означает затягивания процесса переселения граждан. Наоборот, правительство Татарстана намерено на год раньше завершить расселение — в 2023 году вместо запланированного 2024-го.

— Осталось переселить 11 квартир в Казани, еще 136 квартир в десяти муниципальных образованиях, — сообщил Алексей Песошин, добавив, что программа будет закончена в 2023 году.

Об увеличении финансирования питания для учеников кадетских школ

Депутат Николай Рыбушкин попросил совсем немного — по возможности увеличить финансирование питания для учеников кадетских школ. По его словам, кадеты должны есть пять раз в день, но на это выделяется нищенская сумма в 240 рублей.

— Представьте себе, как можно накормить ребенка на 240 рублей?! — воскликнул он. И добавил, что за помощью в Госсовет приезжал директор Казанского кадетского училища, так как часть средств у них заморожена.

Николай Рыбушкин взывал к патриотическим чувствам:

— Буквально несколько дней назад один из выпускников этого училища был награжден орденом Мужества за участие в операции на Украине!

Премьер-министр пообещал разобраться.

— Понятно, в чьей это компетенции, но все, что есть в республике, решим, — заключил он.

Песошин пообещал разобраться с питанием кадетов

Об обманутых дольщиках

Проблему обманутых дольщиков поднял депутат Геннадий Глушков. Он спросил, как решается достройка оставшихся домов и прогнозирует ли правительство появление новой волны обманутых дольщиков. Премьер-министр признался, что заранее готовился к этому вопросу — он собрал справочные данные, и сообщил, что не видит угрозы.

— С 2007 по 2021 год был введен 141 объект общей площадью 1,32 млн кв. метров. Почти 18 тысяч семей переехали в новое жилье. В прошлом году было введено девять проблемных объектов, построено 187 тыс. кв. метров. 2 405 дольщиков перешли в категорию счастливых жильцов, — доложил об успехах.

По его словам, сейчас осталось достроить шесть объектов на 22 тыс. кв. м (из них два в Нижнекамске). В Казани есть два объекта ЖК «МЧС», которые сданы в прошлом году, но не введены.

Премьер-министр признался, что заранее готовился к вопросу о дольщиках — он собрал справочные данные, и сообщил, что не видит угрозы.

— Осталось сдать две парковки, нежилые помещения, чтобы удовлетворить права дольщиков. До конца года планируем, что будут введены в строй, — уточнил он.

Еще два дома будут достраиваться с участием федерального Фонда поддержки дольщиков через ДОМ.РФ по программе софинансирования. «Там пройдет через выкуп, так как дом недостроен. Деньги подписаны, будут со стороны республики и ДОМ.РФ, нужно провести юридические формальности», — уточнил Песошин.

— Сложно загадывать вперед, ведь жизнь сложная штука. Из всех новых заложенных объектов 92% идет через счета эскроу. Я считаю, что это достаточное условие для безопасности в завершении объектов, — заверил Песошин, отвечая на вопрос о том, появятся ли новые обманутые дольщики. — И еще два дома в Нижнекамске, но там нет ни одного дольщика — физического лица. Есть юридическое лицо, но это не обманутые дольщики. До конца года проблема будет решена.

О строительстве МСЗ

Болевой точкой оказалось строительство мусоросжигательного завода «РТ-Инвест» (входит в «Ростех») в Осиново. Как оказалось, госкорпорация должна была получить заказанное у японско-швейцарской компании Hitachi Zosen Inova оборудование для строительства завода еще в феврале. Но из-за санкций проект «подвис».

— Госкорпорация попала под санкции. Их проект разработан японско-швейцарской компанией. Есть ли риск, что проект станет нерабочим? И повлияет ли это на строительство завода? — спросил депутат от фракции КПРФ Николай Атласов.

Болевой точкой оказалось строительство мусоросжигательного завода «РТ-Инвест». Фото: Максим Платонов

Песошин заверил — в течение двух-трех недель будет подписан окончательный документ, в котором будут утверждены обязательства инвестора и республики.

— Мы им дали существенные льготы по налогу на имущество, на прибыль. Даже подписали в бюджет строительство инфраструктуры, дали возможность приобрести землю, построили подводящую дорогу. Инвестор вложил 1 млрд рублей на нулевой цикл. Договорился до февраля о поставке оборудования японско-швейцарской компанией Hitachi Zosen Inova, и пока вот в этом состоянии, — заявил Песошин.

О местах в школах

Депутат Алсу Набиева спросила, как будет решаться проблема со школьными местами в новостройках. Судя по ответу Песошина, придется уплотняться.

— Если не вдаваться в цифры, решение простое — строить и ремонтировать. В прошлом году построили семь школ на 7 300 мест, в этом году — десять школ на 7 600 мест, — сообщил он.

Но при этом он уверен, что перегрузка возникает из-за того, что родители выбирают школы ради хорошей подготовки.

— Есть перекос по наполняемости. В Казани две рядом стоящие школы: одна перегружена, другая — нет, — подметил премьер-министр.

«Для нас эти вызовы очень серьезны»

2022 год не станет легче предыдущих лет, резюмировал председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин.

ВРП Татарстана в прошлом году составил 3,35 млрд рублей, или 103,8% к уровню 2020 года.

2022 год не станет легче предыдущих лет, резюмировал председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин

— Это хороший показатель в сложнейших ситуациях, — отметил он. — Но вызовы продолжаются. Этот наступивший 2022 год, наверное, легче не будет. Даже слово «наверное» надо убрать. Санкции продолжаются, тем более на нашу экономику. Субъектов таких, как Татарстан, не мало и не много. Нефть продолжаем добывать и перерабатывать, самолеты делаем и боевые, и гражданские, вертолеты делаем, корабли делаем, машиностроение [развиваем]. Для нас эти вызовы очень серьезны.