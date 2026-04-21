Минниханов поздравил «Динамо-Ак Барс» и «Ак Барс-Динамо» с успехом в Суперкубке России

Раис Татарстана отметил высокий уровень мастерства и поблагодарил игроков и тренеров за результат

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов направил поздравительную телеграмму коллективам команд по хоккею на траве «Динамо-Ак Барс» и «Ак Барс-Динамо», а также их тренерам и руководителям спортивных и финансовых организаций республики.

Среди адресатов — главный тренер «Динамо-Ак Барс» Араик Маргарян, главный тренер «Ак Барс-Динамо» Валентина Апельганец, руководитель Администрации Раиса РТ и председатель «Динамо» РТ Асгат Сафаров, Ак Барс Банк, президент Федерации хоккея на траве Татарстана Марат Айзатуллин, а также президенты клубов Салават Гайсин и Евгений Корольков.

Минниханов поздравил спортсменов и тренеров с успешным выступлением татарстанских команд в матчах за Суперкубок России. По его словам, обе команды продемонстрировали сыгранность, технику и высокий уровень мастерства.

Раис Татарстана поблагодарил игроков, тренеров и всех причастных к результату, отметив вклад в развитие спортивных традиций региона и динамовского движения. В завершение он пожелал им здоровья, уверенности и дальнейших успехов.

Ариана Ранцева