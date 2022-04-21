Шойгу: Мариуполь взят под контроль

Мариуполь взят под контроль — об этом министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину во время доклада, сообщает ТАСС.

По словам Шойгу, сам Мариуполь освобожден, однако в «Азовстали» еще остаются боевики. Сейчас блокированы более двух тысяч боевиков.

Боевики в городе четыре раза прикрывались мирными жителями при отходе, выгоняя их из подвалов домов, заявил Шойгу. ВС России и подразделения республик Донбасса в Мариуполе принимали все меры для защиты населения, заключил он.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявлял о том, что предприятие «Азовсталь» в Мариуполе перейдет под контроль ВС России сегодня «до или после обеда». Глава Чечни выразил уверенность, что находящиеся в «Азовстали» боевики с утра сложат оружие, а «руководство ВС РФ во главе с Верховным главнокомандующим примет лучшее, правильное решение» для них.

Маргарита Головатенко