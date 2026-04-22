Таможенники Зеленодольска изъяли 291 единицу жевательного табака и вейпов

Общая стоимость товаров составила 228,8 тыс. рублей

В одной из торговых точек Зеленодольска выявили продажу жевательного табака и вейпов, а также жидкости для них без обязательной маркировки. Об этом сообщили в пресс-службе Татарстанской таможни.

Обнаружена 291 единица продукции. Общая стоимость товаров, согласно цене реализации, составила 228,8 тыс. рублей.

По факту нарушения законодательства о маркировке товаров ведется проверка, устанавливаются все обстоятельства дела.



Рената Валеева