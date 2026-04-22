Таможенники Зеленодольска изъяли 291 единицу жевательного табака и вейпов
Общая стоимость товаров составила 228,8 тыс. рублей
В одной из торговых точек Зеленодольска выявили продажу жевательного табака и вейпов, а также жидкости для них без обязательной маркировки. Об этом сообщили в пресс-службе Татарстанской таможни.
Обнаружена 291 единица продукции. Общая стоимость товаров, согласно цене реализации, составила 228,8 тыс. рублей.
По факту нарушения законодательства о маркировке товаров ведется проверка, устанавливаются все обстоятельства дела.
Ранее таможенники поймали жительницу Казани на контрабанде украшений Cartier за 1,1 млн рублей. 28-летняя женщина летела самолетом и решила не декларировать золотые кольца и бриллиантовое колье, пройдя через «зеленый коридор».
