В Минпромторге заявили, что IKEA и Inditex ищут возможности вернуться на российский рынок

Компании IKEA и Inditex ищут возможность вновь открыть торговые точки на территории России после настройки логистики поставок для обеспечения полного ассортимента товаров. Об этом рассказал замглавы Минпромторга страны Виктор Евтухов.

— Тем более IKEA сама строила свои магазины. Бросать их, оставлять кому-то — неэффективный ход, — приводит его слова ТАСС.

Как добавил Евтухов, у компании IKEA бизнес-процесс построен таким образом, что продукция поступает из других стран, а заводы по производству есть в России.

Фото: commons.wikimedia.org

По его словам, иностранные компании, которые временно приостановили деятельность в стране, отмечают, что такое решение не связано со спецоперацией на Украине. Причина заключается в проблемах с логистикой и поставками продукции.

— Они планируют в обозримой перспективе возобновить деятельности. Уходить не хотят, так как российский рынок большой, — пояснил замглавы Минпромторга.

Компания IKEA приостановила свою деятельность на территории России в начале марта. О подобном решении объявила тогда и испанская сеть магазинов одежды Inditex, которая владеет брендами Zara и Bershka.

Диана Жиленкова