Казань примет саммит Россия — АСЕАН в 2026 году

Правительству РФ поручено обеспечить финансирование всех расходов на подготовку и проведение встречи

Казань определена местом проведения саммита Россия — АСЕАН в 2026 году, следует из указа президента России Владимира Путина. Предположительные даты форума: 17—19 июня.

Для подготовки мероприятия создается организационный комитет, который возглавит помощник президента Юрий Ушаков. В течение месяца он должен утвердить состав оргкомитета. Правительству России поручено обеспечить финансирование всех расходов, связанных с подготовкой и проведением саммита.

Россия развивает отношения с АСЕАН с 1991 года, а с 1996-го является полноценным диалоговым партнером объединения. В 2004 году Москва присоединилась к Договору о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии. С 2017 года в Джакарте работает постоянное представительство России при АСЕАН.

Первый саммит Россия — АСЕАН прошел в 2005 году. В 2016 году встреча впервые состоялась в России — в Сочи. Форумы также проходили в 2018 и 2021 годах. Кроме того, в 2024 году в Малайзии прошел I Международный бизнес-форум «Мир возможностей: Россия — АСЕАН». На мероприятии был представлен стенд с презентационными материалами о XVI Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum».

Ариана Ранцева