Морские отгрузки нефти из России выросли на 20%

21:57, 21.04.2026

Показатель достиг 355 тыс. тонн в сутки после трех недель снижения

Морские отгрузки российской нефти увеличились на 20% и достигли 355 тыс. тонн в сутки после снижения, продолжавшегося в течение трех недель, пишет «Коммерсантъ».

Рост показателя обеспечило восстановление поставок из Приморска и Усть-Луги. При этом отгрузки из Новороссийска остаются парализованными.

Отмечается, что повреждения портовой инфраструктуры в результате атак привели к снижению ранее ажиотажного спроса на перевозку российской нефти, что вызвало коррекцию ставок фрахта.

Ариана Ранцева

