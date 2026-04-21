Морские отгрузки нефти из России выросли на 20%
Показатель достиг 355 тыс. тонн в сутки после трех недель снижения
Морские отгрузки российской нефти увеличились на 20% и достигли 355 тыс. тонн в сутки после снижения, продолжавшегося в течение трех недель, пишет «Коммерсантъ».
Рост показателя обеспечило восстановление поставок из Приморска и Усть-Луги. При этом отгрузки из Новороссийска остаются парализованными.
Отмечается, что повреждения портовой инфраструктуры в результате атак привели к снижению ранее ажиотажного спроса на перевозку российской нефти, что вызвало коррекцию ставок фрахта.
