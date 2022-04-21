Мусоросжигательный завод под Казанью построен на 25%

Строительство мусоросжигательного завода под Казанью завершено на 25%. На данный момент на строительной площадке работают более 120 человек, сообщает «РТ-Инвест».

По данным компании, возведение и пуск предприятия в эксплуатацию позволит создать более 1 тысячи новых рабочих мест. Объем налоговых поступлений в бюджет республики оценивается в 2,5 млрд рублей в год, в федеральный — 11 млрд.

Фото: realnoevremya.ru

Отмечается, что в целом уровень локализации оборудования для возводимых в России заводов по энергоутилизации отходов составляет 70%. Сейчас «РТ-Инвест» прорабатывает возможность повышения показателя до 85%, передает РБК.

Генподрядчиком строительства мусоросжигательного завода под Казанью является ОАО «Татнефтепроводстрой». Стоимость объекта составляет 28 млрд рублей, его планируют построить в конце 2023 года. В октябре прошлого года стало известно, что предприятие освободят от налога на имущество на 15 лет.

Диана Жиленкова