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Промышленность

Мусоросжигательный завод под Казанью построен на 25%

16:55, 21.04.2022 6
Мусоросжигательный завод под Казанью построен на 25%
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Строительство мусоросжигательного завода под Казанью завершено на 25%. На данный момент на строительной площадке работают более 120 человек, сообщает «РТ-Инвест».

По данным компании, возведение и пуск предприятия в эксплуатацию позволит создать более 1 тысячи новых рабочих мест. Объем налоговых поступлений в бюджет республики оценивается в 2,5 млрд рублей в год, в федеральный — 11 млрд.

Фото: realnoevremya.ru

Отмечается, что в целом уровень локализации оборудования для возводимых в России заводов по энергоутилизации отходов составляет 70%. Сейчас «РТ-Инвест» прорабатывает возможность повышения показателя до 85%, передает РБК.

Генподрядчиком строительства мусоросжигательного завода под Казанью является ОАО «Татнефтепроводстрой». Стоимость объекта составляет 28 млрд рублей, его планируют построить в конце 2023 года. В октябре прошлого года стало известно, что предприятие освободят от налога на имущество на 15 лет.

Диана Жиленкова
Промышленность Татарстан

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комментарии 6

комментарии

  • Анонимно 18:12
    Господа, узнайте и напишите, пожалуйста, про то, куда планируют перенести Кырлай. Есть сведения, что в КЗИО обсуждают участок у Парк Хауса. Между тем земля там имеет статус ООПТ (хотя кому и когда это мешало), на озерах гнездятся десятки видов птиц. Вот сколько видом сможете навскидку назвать? 3-4? А там десятки! И этот малый заповедник на Кварталах хотят пустить под бульдозер в угоду коммерсантам и священнослужителям (напомню, Кырлай переносят из-за мечети).
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    Анонимно 18:42
    да что вы разволновались как
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    Анонимно 18:42
    я бы этот Кырлай вообще не переносила, там старые железки, опасные
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  • Анонимно 18:15
    ну и хорошо, нескоро он еще появится
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    Анонимно 19:28
    Наоборот плохо, чем скорее построят, тем раньше решат вопрос с утилизацией мусора. А то так и продолжат свалки плодить.
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  • Анонимно 21:32
    надо мусор утилизировать современными способами давно уже
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