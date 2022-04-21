Триллион рублей перечислил Татарстан в федеральный бюджет по итогам 2021 года — это много или мало?

По итогам 2021 года отчисления Татарстана в федеральный бюджет превысили триллион рублей. Об этом этом сообщили сегодня в Госсовете республике.

Всего благодаря относительной стабилизации экономики с территории республики мобилизовано в бюджеты всех уровней почти 1,350 триллиона рублей. В консолидированный бюджет Татарстана поступило 336 миллиардов рублей налоговых и неналоговых доходов, сообщил премьер-министр Татарстана Алексей Песошин в ходе отчета.

— Это позволило обеспечить финансирование первоочередных и социально значимых расходов и продолжить реализацию региональных составляющих национальных проектов и республиканских программ, — сказал он.

Триллион рублей отчислений в федеральный бюджет за 2021 году — это:

$12,9 миллиарда или €12 миллиарда по курсу ЦБ на сегодня.

по курсу ЦБ на сегодня. Почти в три раза больше того, что осталось в бюджете республики — 336 миллиардов рублей.

того, что осталось в бюджете республики — 336 миллиардов рублей. Более чем в два раза больше , чем в 2020-м — тогда отчисления Татарстана составили 421,7 миллиарда рублей.



, чем в 2020-м — тогда отчисления Татарстана составили 421,7 миллиарда рублей. В основном (более 70%) это налоги — согласно данным УФНС по РТ, Татарстан в 2021 году перечислил в федеральный бюджет 776 млрд рублей в виде налогов.

это налоги — согласно данным УФНС по РТ, Татарстан в 2021 году перечислил в федеральный бюджет 776 млрд рублей в виде налогов. Примерно 6,4% от всех региональных поступлений — согласно данным FinExpertiza, в федеральный бюджет из регионов ушло 15,88 триллиона рублей.

от всех региональных поступлений — согласно данным FinExpertiza, в федеральный бюджет из регионов ушло 15,88 триллиона рублей. Примерно 1/25 часть всех доходов федерального бюджета России в 2021 году — 25,29 триллиона рублей.

всех доходов федерального бюджета России в 2021 году — 25,29 триллиона рублей. В 1,8 раза больше отчислений Татарстана в федеральный бюджет в 2019 году — 550 миллиардов рублей.

отчислений Татарстана в федеральный бюджет в 2019 году — 550 миллиардов рублей. В 4,7 раза меньше отчислений Москвы — по данным FinExpertiza, это 4,7 триллиона рублей.

отчислений Москвы — по данным FinExpertiza, это 4,7 триллиона рублей. В 4 раза меньше , чем отчисления Ханты-Мансийского АО — Югры — 4 триллиона.



, чем отчисления Ханты-Мансийского АО — Югры — 4 триллиона. В два раза больше отчислений Краснодарского края — 493,8 миллиарда рублей.

отчислений Краснодарского края — 493,8 миллиарда рублей. В четыре раза больше отчислений Томской и Ростовской областей — по 250 миллиардов.

отчислений Томской и Ростовской областей — по 250 миллиардов. В 2,5 раза больше отчислений Башкирии — 393 миллиарда рублей.

Дарья Пинегина