Алекперов покинет пост президента «Лукойла»

Вагит Алекперов проинформировал «Лукойл» о том, что решил отказаться от полномочий члена совета директоров, а также досрочно сложить полномочия президента. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Отмечается, что по состоянию на 31 марта 2022 года Алекперов владел и распоряжался голосами в отношении 3,12% акций ПАО.

Кроме того, он обладал бенефициарным экономическим интересом (beneficiary; в том числе через семейные трасты или паевые инвестиционные фонды) в отношении 5,43% акций, правами голоса по которым он не распоряжается. Таким образом, Алекперов не является контролирующим акционером «Лукойл».

Фото: commons.wikimedia.org

13 апреля стало известно, что Алекперов и еще 206 российских физических и юридических лиц были внесены в санкционный список Великобритании.



В прошлом году президент Татарстана Рустам Минниханов и президент «Лукойла» Вагит Алекперов заключили соглашение о сотрудничестве властей республики с ПАО «Лукойл». Подписание соглашения состоялось на полях Международного форума «Российская энергетическая неделя». Согласно документу, власти республики и ПАО «Лукойл» будут проводить единую научно–техническую политику в сфере внедрения прогрессивной техники и технологий добычи, транспортировки и переработки углеводородного сырья.

Максим Кокунин