На Солнце ожидается рост активности уже на неделе
Активизация процессов возможна в ближайшие дни, но энергии для крупных вспышек пока недостаточно
Солнечная активность может вырасти уже на текущей неделе. Об этом сообщил заведующий лабораторией ИКИ РАН Сергей Богачев, пишет ТАСС.
По его словам, в настоящее время энергии для крупных вспышек на Солнце недостаточно. Тем не менее в течение года ожидается еще около 5—10 вспышек высшего класса.
