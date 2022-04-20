Итоги дня: арест татарстанцев по делу чеченских террористов, пуск ракеты «Сармат», Путин о позиции Европы
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за среду, 20 апреля.
- ФСБ задержала в Татарстане и Санкт-Петербурге шестерых членов бандформирований Шамиля Басаева и Хаттаба, которые участвовали в нападении на псковских десантников в Чечне в 2000 году. Тогда 84 военнослужащих погибли, а еще четверо получили ранения. В ФСБ заявили о наличии неопровержимых доказательств участия в преступлении татарстанцев Хайдара Раззакова, Айрата Камалетдинова, Эдуарда Валиахметова, Ильгама Гумерова, Ильгиза Мухаметгалиева и Мухамедвали Шайхутдинова. Последнего задержали в Санкт-Петербурге, остальных — в Татарстане. Им предъявили обвинения по статьям о бандитизме, вооруженном мятеже и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительного органа.
- Троих задержанных в Татарстане по делу 22-летней давности — Эдуарда Валиахметова, Хайдара Раззакова и Ильгиза Мухаметгалиева — арестовали по решению Вахитовского райсуда Казани. Они пробудут под стражей два месяца, до 19 июня. Свою вину обвиняемые не признают. Задержание для них стало неожиданностью.
- Минобороны России сообщило об успешном запуске межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» на космодроме Плесецк. Президент страны Владимир Путин заявил, что МБР обеспечит безопасность государства, «заставит задуматься тех оголтелых, кто пытается ей угрожать». Ожидается, что после испытаний «Сармат» поступит на вооружение Ракетных войск стратегического назначения.
- В Татарстане первый участок скоростного маршрута Казань — Екатеринбург, который является продолжением трассы М-12, введут в эксплуатацию в 2022 году. Дорожники проведут капитальный ремонт на шестикилометровом (км 1155 — км 1161) участке дороги М-7 «Волга» в Актанышском районе республики, расширив проезжую часть с двух до четырех полос.
- Завершено расследование уголовного дела в отношении 66-летнего пилота, допустившего авиакатастрофу вертолета Bell-407 над акваторией Камы, в результате которой 7 февраля 2020 года погиб депутат Госдумы от Татарстана Айрат Хайруллин. Установлено, что обвиняемый проигнорировал опасную для продолжения полета погоду и необоснованно решил продолжить его по запланированному маршруту. Bell-407 был полностью разрушен. Ущерб АО «Эдельвейс Корпорейшен» оценили в 125 миллионов рублей.
- Госкомитет Татарстана по тарифам предлагает унифицировать ставки за технологическое присоединение к сетям водоснабжения и водоотведения по всей республике, за исключением Казани. Ведомство хочет ввести во всех городах единые стандартизированные ставки для тех заявителей, чья нагрузка на сеть не превышает 250 кубометров в сутки. Подробности — в материале «Реального времени».
- Экс-начальник центра информационных технологий, связи и защиты информации МВД по Татарстану Ленар Самигуллин приговорен к одному году лишения свободы условно с таким же испытательным сроком. Подполковника в отставке признали виновным в превышении должностных полномочий в незаконном создании привилегированных условий для фирм своего знакомого на тендерах ведомства и при последующем заключении госконтрактов.
- В Ассоциации АТП Татарстана заявили, что общее увеличение стоимости проезда в общественном транспорте Казани не превышает уровень средней инфляции. Перевозчики попросили власти повысить тарифы из-за снижения выручки после начала пандемии коронавируса и введения QR-кодов. С 1 мая в казанских автобусах, троллейбусах и трамваях стоимость проезда за наличный расчет составит 36 рублей, при оплате банковской и транспортной картой — 31 рубль.
- «Рубин» уступил «Енисею» в 1/4 финала Бетсити Кубка России в день своего рождения. Сегодня казанскому клубу исполнилось 64 года. Матч закончился со счетом 3:1 в пользу футболистов из Красноярска. В казанской команде отличился Герман Онугха.
- Президент России Владимир Путин призвал стимулировать внутренний спрос на продукцию металлургии в стране, прежде всего — за счет строительства. Он уверен, что для зарубежных покупателей и партнеров сотрудничество с российскими металлургами всегда было и остается предсказуемым и взаимовыгодным.
- Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что переговоры Москвы и Киева по урегулированию ситуации на Украине продолжаются. По ее словам, украинская сторона пытается затянуть процесс, «отказываясь проявлять конструктивный подход по приоритетным вопросам». Захарова также заявила, что Россия уже не доверяет киевским переговорщикам.
- Захарова вслед за пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым сообщила, что Москва передала украинской стороне свой проект документа по урегулированию ситуации на Украине. Официальный представитель МИД уточнила, что речь идет о предложениях по мирному соглашению. Это сделали еще 15 апреля, но ответа до сих пор нет, все «зависло» на стороне Киева.
- Глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил, что количество донаций крови в прошлом году составило почти 3 миллиона. За 2021 год в стране для системы здравоохранения заготовили более 2 миллиона литров крови. Много это или мало — в подсчетах «Реального времени».
- В ДРКБ прооперировали 17-летнего подростка из Мариуполя. Он попал под взрыв снарядов и получил осколочные ранения в живот. Медицинскую помощь он смог получить только по прибытии в Казань. В родном городе такой возможности у него не было.
- Путин уверен, что нет оснований полагать, что позиция Европы по отношению к России изменится. Это обстоятельство необходимо учитывать в программах развития, указал президент.
- В МВД России предупредили, что под видом беженцев в страну пытаются проникнуть лица, которые участвуют в военных действиях на Украине. Их выявляют «с определенной периодичностью». Точное количество таких «беженцев» не называется.
- В мэрии Казани рассказали «Реальному времени», что жители многоквартирных домов могут выступить с инициативой о досрочном прекращении отопительного периода или регулировке теплоснабжения в своем доме. Для этого им необходимо провести общее собрание в очном или заочном формате, принять соответствующее решение и обратиться в свою управляющую организацию. В Набережных Челнах тем временем отопительный сезон официально завершат 22 апреля.
Татьяна ДеминаОбществоВластьПроисшествия Татарстан
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