ФСБ задержала в Татарстане участников чеченских банд Басаева и Хаттаба

ФСБ задержала в Татарстане и Петербурге шестерых членов бандформирований Шамиля Басаева и Хаттаба, которые участвовали в нападении на псковских десантников в Чечне в 2000 году.

В ФСБ сообщили о наличии неопровержимой доказательной базы участия в преступлении татарстанцев Хайдара Раззакова, Айрата Камалетдинова, Эдуарда Валиахметова, Ильгама Гумерова, Ильгиза Мухаметгалиева и Мухамедвали Шайхутдинова. Последнего задержали в Санкт-Петербурге, остальных — в Татарстане, передает «Интерфакс».



Фото: sledcom.ru

По данным Следственного комитета России, задержанным предъявили обвинения по статьям о бандитизме, вооруженном мятеже и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

Бой шестой роты псковских десантников с боевиками произошел 29 февраля 2000 года в горно-лесистой местности в районе села Улус-Керт Шатойского района Чеченской Республики. В результате нападения погибли 84 военнослужащих, еще четверо получили ранения.



Диана Жиленкова