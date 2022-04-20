«С ходатайством согласен»: скотника из Кукмора отправили в СИЗО по делу банды Басаева и Хаттаба

Фото: "Реальное время"/ Ирина Плотникова

Разошлись позиции обвиняемого и адвоката на третьем по счету аресте по делу о давнем нападении на псковских десантников в Чечне. Скотник из Кукморского района Ильгиз Мухаметгалиев на вопрос судьи по аресту ответил, что согласен с ходатайством СК, его защитник по назначению категорически возражал, передает с заседания журналист «Реального времени».



Адвокат Андрей Афанасьев просил суд проверить данные о причастности Мухаметгалиева к преступлению, выражая сомнения, что такие имеются. Также защитник указывал на положительные характеристики и пятерых несовершеннолетних детей фигуранта, трое из которых — малолетние.

Представитель следственной группы Цеденов, прибывший в Казань из Северо-Кавказского округа, просил заключить обвиняемого под стражу. Помощник прокурора Вахитовского района Павел Лукоянов ходатайство поддержал.

Вахитовский райсуд Казани санкционировал заключение фигуранта под стражу.

Сам Мухаметгалиев в перерыве заявил журналисту «Реального времени» — обвинение не признает. И рассказал, что уже привлекался по данному делу в начале 2000-х годов, однако после шести месяцев за решеткой «был амнистирован». Со слов фигуранта, он так же, как Раззаков, «ездил у Урус-Мартан учиться исламу» и так же оказался в плену. «Тяжело было. Заставляли рыть ямы, выполнять другие работы, какие были», — вспоминает он. Правда, утверждает: в плен он попал и смог освободиться еще в 1999 году — то есть еще до истории массового убийства 84 десантников.

Фото: Диана Жиленкова

Ранее по этому делу суд арестовал еще двоих. Всего сегодня суд планирует рассмотреть пять ходатайств.

Детали резонансного дела и рассказы отрицающих вину татарстанцев — в репортаже «Реального времени».

