В Казани арестовали первого из обвиняемых в нападении на псковских десантников в Чечне в 2000 году

Фото: Диана Жиленкова

Вахитовский районный суд Казани отправил на два месяца — до 19 июня — под стражу первого из обвиняемых в нападении на псковских десантников в Чечне в 2000 году, члена бандформирований Шамиля Басаева и Хаттаба Эдуарда Валиахметова.



В суде следствие ходатайствовало о заключении Валиахметова под стражу до 20 июня.

— Находясь на свободе, [Валиахметов] может скрыться от следствия и суда, угрожать свидетелям и иным участникам судопроизводства и иным образом воспрепятствовать производству по делу. Данные обстоятельства подтверждаются результатами оперативно-разыскной деятельности, — заявил в суде представитель Следственного комитета.

Валиахметов свою вину не признает. Обвинения ему предъявили накануне по трем статьям. Суд он попросил избирать ему меру пресечения в виде подписки о невыезде.

— Я не виноват, я не участвовал в этом бою. Ну мне бы хотелось подписку о невыезде — все, что могу сказать, — заявил в суде Валиахметов.

В суде стало известно, что Валиахметов живет в Набережных Челнах, официально не трудоустроен. У него пять детей. Ранее судим по ч. 2 статьи 264 УК РФ — нарушение ПДД и эксплуатации транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

О задержании в Татарстане пятерых членов бандформирований Шамиля Басаева и Хаттаба, в том числе Эдуарда Валиахметова, ФСБ сообщила сегодня. Вместе с ним в республике задержали Хайдара Раззакова, Айрата Камалетдинова, Ильгама Гумерова, Ильгиза Мухаметгалиева. Еще одного участника бандформирований, Мухамедвали Шайхутдинова, задержали в Санкт-Петербурге.

По данным Следственного комитета России, задержанным предъявили обвинения по статьям о бандитизме, вооруженном мятеже и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

Бой шестой роты псковских десантников с боевиками произошел 29 февраля 2000 года в горно-лесистой местности в районе села Улус-Керт Шатойского района Чечни. В результате нападения погибли 84 военнослужащих, еще четверо получили ранения.



Валиахметов в суде утверждал, что непосредственного участия в боях не принимал, «не стрелял ни в кого».

— Поэтому для меня это неожиданно. Я спокойно жил и не думал даже, что может быть предъявлено обвинение по такой статье в данной ситуации, — сообщил мужчина.

Диана Жиленкова, Татьяна Демина