В Казани вынесли приговор экс-начальнику центра связи МВД Татарстана — он получил год условно

К одному году лишения свободы условно с таким же испытательным сроком приговорен бывший начальник центра информационных технологий, связи и защиты информации МВД по РТ Ленар Самигуллин. Такое решение сегодня вынес Вахитовский райсуд Казани.



Подполковника в отставке признали виновным в превышении должностных полномочий в незаконном создании привилегированных условий для фирм своего знакомого на тендерах МВД и при последующем заключении госконтрактов. Речь, напомним, идет о поставках раций для нужд МВД на десятки миллионов рублей. За что знакомый бизнесмен по просьбе Самигуллина оплатил два банкета сотрудников полиции на общую сумму 175 тысяч рублей.

Напомним, первоначально в СК эти деньги посчитали взяткой, но позже сняли данные обвинения с Самигуллина. В прениях гособвинитель Елена Петрова просила отправить подсудимого в колонию-поселение на 2,5 месяца.

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По ходатайству обвиняемого его дело рассматривалось в особом порядке, главным условием которого является полное признание вины. Тем не менее в последнем слове Самигуллин дал понять, что считает себя жертвой несовершенства законодательной системы, при которой формально на торгах должен соблюдаться принцип конкуренции. Со слов подполковника, ради получения качественного оборудования он сознательно закрывал глаза, что наряду с единственной признанной силовиками российской фирмой-поставщиком нужной техники на торги заявились аффилированные с ней фирмы.

— Мы одни из первых внедрили использование отечественных образцов радиотехники, что в нынешних условиях программы импортозамещения является крайне актуальным... Внесли немалый вклад в развитие связи в системе МВД РФ. Но за эту инициативу, Ваша честь, я был вынужден уволиться и оказался на скамье подсудимых. Да, вот теперь-то я действительно понимаю смысл фразы «Инициатива наказуема», — выступил подполковник. История с банкетами в этой патриотической речи осталась за скобками.