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Путин призвал стимулировать спрос на металлургическую продукцию в России

17:13, 20.04.2022 2
Путин призвал стимулировать спрос на металлургическую продукцию в России
Фото: pixnio.com

Президент России Владимир Путин призвал стимулировать внутренний спрос на продукцию металлургии в стране, прежде всего — за счет строительства. Об этом было сказано на совещании с металлургами.

Он напомнил, что Россия — один из несомненных лидеров в мировой металлургии, страна находится в первой пятерке по объемам производства стали, занимает ведущие позиции по производству ряда цветных металлов.

Фото: kremlin.ru

— Для зарубежных покупателей и партнеров сотрудничество с российскими металлургами всегда было и остается предсказуемым и взаимовыгодным, — приводит «РИА Новости» его слова.

Глава Минстроя Ирек Файзуллин в конце марта сообщал, что в России цены на продукцию из металла с начала марта снизились почти на 10%. Снижение стоимости на сталь арматурную рифленую составило более 10%, на сталь листовую оцинкованную — более 4%.

Татьяна Леухина
ОбществоВластьПромышленность

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 20 апр
    Сначала цена на металлопрокат повысилась на 50% а потом снизилась на некоторые залежалые позиции "почти на 10%". Все тендеры рассчитаны по ценам 4кв 2021 года и разница с реальной ценой на те же 50%. Г
    А глава минстроя то ещё не знает.
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    Анонимно 20 апр
    Долляр нп месте цены растут, юмористы. Цены вырасли на все.
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