Путин призвал стимулировать спрос на металлургическую продукцию в России

Президент России Владимир Путин призвал стимулировать внутренний спрос на продукцию металлургии в стране, прежде всего — за счет строительства. Об этом было сказано на совещании с металлургами.

Он напомнил, что Россия — один из несомненных лидеров в мировой металлургии, страна находится в первой пятерке по объемам производства стали, занимает ведущие позиции по производству ряда цветных металлов.

Фото: kremlin.ru

— Для зарубежных покупателей и партнеров сотрудничество с российскими металлургами всегда было и остается предсказуемым и взаимовыгодным, — приводит «РИА Новости» его слова.

Глава Минстроя Ирек Файзуллин в конце марта сообщал, что в России цены на продукцию из металла с начала марта снизились почти на 10%. Снижение стоимости на сталь арматурную рифленую составило более 10%, на сталь листовую оцинкованную — более 4%.

Татьяна Леухина