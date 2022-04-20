В Казани арестовали второго из обвиняемых в нападении на псковских десантников в Чечне в 2000 году

Фото: Диана Жиленкова

Вахитовский районный суд Казани избрал меру пресечения еще одному обвиняемому в нападении на псковских десантников в Чечне в 2000 году — члену бандформирований Шамиля Басаева и Хаттаба Хайдару Раззакову. Он пробудет под стражей до 19 июня.

В суде обвинение ходатайствовало об аресте Раззакова на два месяца. Защита обвиняемого просила назначить домашний арест или запрет определенных действий.

Раззаков в суде заявил, что вину свою не признает. Он уже имеет судимость по части 1 статьи 222 УК РФ — незаконный оборот оружия. Освободился в 2011 году.

Раззаков рассказал, что задержание вызвало у него недоумение. Это произошло недалеко от его дома, когда он шел на работу. В его жилище провели обыск, а затем его доставили в Казань.

Раззаков утверждает, что в тот момент, когда произошло нападение на десантников, сам он находился в плену — сначала у арабов, потом у чеченцев. Более того, по его словам, также в плену находились еще минимум трое задержанных накануне татарстанцев.

Со слов обвиняемого, на Кавказ он прибыл изучать основы шариата, сам на тот момент недавно принял ислам. Поехал вслед за младшим братом, тот там был ранен и пропал без вести. Также обвиняемый утверждает, что в плену он находился в одном из микрорайонов Грозного — ухаживал за ранеными и больными, старыми женщинами. Но в какой-то момент остался там наедине с врачом, боевики ушли, и врач сказал ему — уходи. «Выбирался 12 дней», — рассказывает Раззаков.

Фото: Диана Жиленкова

Сегодня по этому же делу Вахитовский районный суд Казани арестовал на два месяца, до 19 июня, Эдуарда Валиахметова. Обвинение ему предъявили накануне. Свою вину он отрицает. В суде он рассказал, что не участвовал в бою в 22 года назад.



О задержании в Татарстане пятерых членов бандформирований Шамиля Басаева и Хаттаба, в том числе Хайдара Раззакова , ФСБ сообщила сегодня. Вместе с ним в республике задержали Эдуарда Валиахметова, Айрата Камалетдинова, Ильгама Гумерова, Ильгиза Мухаметгалиева. Еще одного участника бандформирований, Мухамедвали Шайхутдинова, задержали в Санкт-Петербурге.

В Следственном комитете России заявили, что задержанным предъявили обвинения по статьям о бандитизме, вооруженном мятеже и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Детали резонансного дела и рассказы отрицающих вину татарстанцев — в репортаже «Реального времени».

Бой шестой роты псковских десантников с боевиками произошел 29 февраля 2000 года в горно-лесистой местности в районе села Улус-Керт Шатойского района Чечни. В результате нападения погибли 84 военнослужащих, еще четверо получили ранения.



Диана Жиленкова, Татьяна Демина