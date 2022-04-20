Захарова: Москва призывает Киев приступить к поиску реалистичных вариантов договоренностей с Россией

Российско-украинские переговоры продолжаются, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, делегация Киева пытается затянуть процесс.

— Украинские переговорщики занимаются, увы, ставшим за годы привычным для них делом, а именно пытаются затянуть переговорный процесс, отказываясь проявлять конструктивный подход по приоритетным вопросам, — цитирует Захарову «РИА Новости».

Москва призывает киевский режим приступить к поиску реалистичных вариантов договоренностей с Россией, если тот «привержен своему желанию, выраженному публично и подтвержденному, — вести переговоры», заявила Захарова. Пока же Украина порой отказывается от оперативной реакции на материалы и предложения, поступающие от российской делегации.

Российская делегация на переговорах с Украиной. Фото: telegram-канал Владимира Мединского

Захарова заявляла, что Россия уже не доверяет украинским переговорщикам. Президент страны Владимир Путин рассказывал, что Киев отошел от договоренностей, достигнутых на переговорах в Стамбуле, и вернулся в тупиковую ситуацию.



Напомним, 29 марта делегации России и Украины встречались в Стамбуле. Это были первые очные переговоры после трехнедельного перерыва на онлайн-встречи.

По итогам переговоров в Стамбуле Мединский заявил, что переговоры прошли конструктивно. По его словам, Россия получила письменные предложения от Украины, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу. Также Киев отказался от стремления вернуть Крым, Севастополь и Донбасс военным путем. По его словам, предложения Украины по гарантиям безопасности не распространяются на эти территории. Подробнее — в материале «Реального времени».



Татьяна Демина