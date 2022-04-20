Казанские перевозчики заявили, что общее увеличение стоимости проезда не превышает уровень средней инфляции

Фото: Максим Платонов

С 1 мая в Казани стоимость проезда в наземном общественном транспорте увеличится на один рубль. Как заявили в Ассоциации автотранспортных предприятий Татарстана, повышение тарифов не превышает уровень средней инфляции.

С вопросом о повышении платы за проезд в общественном транспорте перевозчики обращались в Комитет по транспорту Казани и Госкомитет Татарстана по тарифам. В обращении они указали на снижение пассажиропотока и, как следствие, выручки из-за пандемии коронавируса и введения QR-кодов в транспорте.

В Ассоциации АТП Татарстана обратили внимание, что в 2020 году пассажиропоток упал на 30% — с 260 до 183 миллионов человек по сравнению с 2019-м. В 2021 году он сократился на 20% — казанские автобусы перевезли 206 миллионов граждан. Кроме того, с марта прошлого года по февраль 2022-го дизельное топливо подорожало на 20%, газ — на 7,5%, а запасные части, шины выросли в цене до 90%.



— Обоснование для изменения стоимости проезда было изучено Государственным комитетом по тарифам РТ. В итоге принято решение увеличить стоимость проезда на 3% при оплате наличными средствами или банковской картой, а общее повышение с учетом оплаты транспортной картой составит 9%, что соответствует среднему уровню инфляции, — говорится в сообщении Ассоциации АТП Татарстана.



С 1 мая в казанских автобусах стоимость проезда за наличный расчет составит 36 рублей, банковской и транспортной картой — 31 рубль. Аналогичные тарифы с начала следующего месяца начнут действовать в троллейбусах и трамваях.

Как заявила сегодня руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова республиканский Госкомитет по тарифам должен дать публичное разъяснение по ситуации и по тому, есть ли обоснование повышению стоимости проезда.



В последний раз стоимость проезда в общественном транспорте Казани повышалась в марте 2021 года — с 30 до 35 рублей при оплате наличными. Тарифы по транспортной и банковским картам оставались неизменными с 1 января 2020 года — 27 и 30 рублей соответственно.



Татьяна Демина