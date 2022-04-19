В Казани могут повысить тарифы на проезд в общественном транспорте
В Казани могут измениться предельные максимальные тарифы на проезд в общественном транспорте. Проект постановления, который разработал Госкомитет Татарстана по тарифам, опубликован на официальном портале правительства республики.
Согласно документу, в автобусах стоимость проезда за наличный расчет составит 36 рублей, безналичный — 31 рубль. При оплате транспортной картой один проезд будет стоить 31 рубль, 100 поездок — по 23 рубля за каждую. Для троллейбусов и трамваев установлены такие же тарифы.
В марте прошлого года в Казани стоимость проезда при оплате наличными в автобусе, метро, троллейбусе и трамвае установили в 35 рублей. Цена проезда при оплате транспортной и банковской картами составила 27 и 30 рублей.
В прошлом месяце в столице Татарстана из-за повышения цен на бумажную ленту вдвое сократили размер билета в автобусах. Также татарстанские перевозчики обратились в УФАС по республике с просьбой проверить рост цен на запчасти и комплектующие.
комментарии
сейчас 99% транспорт ГОСУДАРСТВЕНЫЙ!! вот и повышают цены.
когда были маршрутки они ходили круглые сутки и возили дешево!
НЕ СМЕТЬ ПОВЫШАТЬ ЦЕНЫ! давайте лучше чиновников сокращать вотва ми экономия! для начала этот госкомитет сократим
вообщем чудовищно глупое неумное решение
только что повысили плату за интернет цены в магазинах растут.бензин подорожал .
чем хуже тем лучше.
быстрее всё закончится. оборзели эти. краёв не видят