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В Казани могут повысить тарифы на проезд в общественном транспорте

15:06, 19.04.2022 31
В Казани могут повысить тарифы на проезд в общественном транспорте
Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани могут измениться предельные максимальные тарифы на проезд в общественном транспорте. Проект постановления, который разработал Госкомитет Татарстана по тарифам, опубликован на официальном портале правительства республики.

Согласно документу, в автобусах стоимость проезда за наличный расчет составит 36 рублей, безналичный — 31 рубль. При оплате транспортной картой один проезд будет стоить 31 рубль, 100 поездок — по 23 рубля за каждую. Для троллейбусов и трамваев установлены такие же тарифы.

Фото: realnoevremya.ru

В марте прошлого года в Казани стоимость проезда при оплате наличными в автобусе, метро, троллейбусе и трамвае установили в 35 рублей. Цена проезда при оплате транспортной и банковской картами составила 27 и 30 рублей.

В прошлом месяце в столице Татарстана из-за повышения цен на бумажную ленту вдвое сократили размер билета в автобусах. Также татарстанские перевозчики обратились в УФАС по республике с просьбой проверить рост цен на запчасти и комплектующие.

Диана Жиленкова
ОбществоВласть Татарстан

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комментарии 31

комментарии

  • Анонимно 19 апр
    Опять?! Какие-то ненасытные эти транспортники
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    Анонимно 19 апр
    жадность
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    Анонимно 19 апр
    я бы сказал алчность. неумная и глупая алчность двигает этими людьми. которых надо без сомнения уволить с работы. алчных жадных нельзя терпеть.
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    Анонимно 19 апр
    Так экономическая ситуация ухудшилась, вот и о повышении заговорили - запчасти надо же за что-то покупать.
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    Анонимно 19 апр
    про высокую стоимость запчастей еще год назад говорили. Сейчас все дороже стало, это факт. Обслуживать атп себе в убыток никто не хочет. Тут Минтрансу пара уже вмешаться, потому что проблема и в Бугульме, и в других городах
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    Анонимно 19 апр
    дотации нужны из республиканского бюджета, проблема далеко не только казанская.
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    Анонимно 19 апр
    а вы сыты своей зарплатой или стоимостью услуг, по которой приходится работать? Сомневаюсь)) Давайте не лицемерить. Никто не хочет работать себе в минус
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  • Анонимно 19 апр
    Повышать цены в стране(и особенно в Татарстане)великие мастера!Вот с аргументацией большие проблемы из-за некомпетентности и элементарной безграмотности.Доходит до смешного.В интервью г.Груничева цифры"не пляшут",т.е.элементарные арифметические действия("=","-","Х",":") не умеет производить с числами.С такими горе-администраторами цены,в т.ч.на услуги ЖКХ будет и дальше расти,причем на то без оснований.Если,конечно,не остановит-без возбуждения уголовного дела здесь никак! Госжилинспекция не работает!!!
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  • Анонимно 19 апр
    Все неправильно. Дальше едешь - больше платишь. Тогда пара остановок будут стоить 10 рублей, а пять остановок - тридцать, а восемь - сорок и т.д. Вот и будет правильная работа.... Считать надо и уметь пользоваться арифметикой.... тогда из Юдино до РКБ не за 31 рубль ... и например, за 50... или 60....
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    Анонимно 19 апр
    чушь ты написал. ЧУШЬ! неправильно повышать цены и слушать таких как ты
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    Анонимно 19 апр
    а как иначе справиться с тем, что на ВСЕ цены растут, включая и запчасти?
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    Анонимно 19 апр
    уходите. если неумеете
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  • Анонимно 19 апр
    Частный общественный транспорт - это ЗЛО! Общественный транспорт должен быть не прибыльным, а КОМФОРТНЫМ во всех отношениях: время работы, стоимость и подвижной состав.
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    Анонимно 19 апр
    ТОЛЬКО ЧАСТНЫЙ ДОЛЖЕН БЫТЬ!
    сейчас 99% транспорт ГОСУДАРСТВЕНЫЙ!! вот и повышают цены.
    когда были маршрутки они ходили круглые сутки и возили дешево!


    НЕ СМЕТЬ ПОВЫШАТЬ ЦЕНЫ! давайте лучше чиновников сокращать вотва ми экономия! для начала этот госкомитет сократим
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  • Анонимно 19 апр
    хватит повышать цены. хватит! почему в рыночной экономике есть госкомитет по тарифами ценам?? может уволить всех его сотрудников? вот и экономия.
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  • Анонимно 19 апр
    Хотят уничтожить траспортные карты? Или в тексте ошибка
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    Анонимно 19 апр
    это будет совсем кошмар
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    Анонимно 19 апр
    будем кондукторам в карман платить по 20 рублей
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    Анонимно 19 апр
    люди начнут массово кондукторам платить в карман по 20 рублей. контроль только приведёт к допрасходам.
    вообщем чудовищно глупое неумное решение
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  • Анонимно 19 апр
    чем хуже тем лучше.
    только что повысили плату за интернет цены в магазинах растут.бензин подорожал .
    чем хуже тем лучше.

    быстрее всё закончится. оборзели эти. краёв не видят
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    Анонимно 19 апр
    вот именно, что все дорожает. Тут еще некритично, один рубль и не заметишь даже
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  • Анонимно 19 апр
    народ лютует, НЕ ПОВЫСЯТ
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    Анонимно 19 апр
    Думаю, если вопрос будет стоять - продолжит ли ходить нормально транспорт или нет, немного повысить все-таки придется.
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    Анонимно 19 апр
    Не придется. придется вас выгнать
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    Анонимно 19 апр
    про один рубль давно еще сказали, что придется повышать. Че то народ лютовал в комментах из-за сахара и не более. Тоже мне, революционеры
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  • Анонимно 19 апр
    Всего лишь на рубль? Учитывая инфляцию, допустимое повышение.
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    Анонимно 19 апр
    вернуть пазы и газели немедлено!
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    Анонимно 19 апр
    нет уж! даром не надо, как селедки кататься. машин стало больше, опасность возрастает в разы в газельках.
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    Анонимно 19 апр
    не надо такого "счастья", в автобусах всегда спокойней и просторней, если это не час пик.
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    Анонимно 19 апр
    карта 27 рублей стала 31 рубль Это н а рубль?
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    Анонимно 19 апр
    100 поездок — по 23 рубля за каждую
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