В Казани могут повысить тарифы на проезд в общественном транспорте

Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани могут измениться предельные максимальные тарифы на проезд в общественном транспорте. Проект постановления, который разработал Госкомитет Татарстана по тарифам, опубликован на официальном портале правительства республики.

Согласно документу, в автобусах стоимость проезда за наличный расчет составит 36 рублей, безналичный — 31 рубль. При оплате транспортной картой один проезд будет стоить 31 рубль, 100 поездок — по 23 рубля за каждую. Для троллейбусов и трамваев установлены такие же тарифы.

Фото: realnoevremya.ru

В марте прошлого года в Казани стоимость проезда при оплате наличными в автобусе, метро, троллейбусе и трамвае установили в 35 рублей. Цена проезда при оплате транспортной и банковской картами составила 27 и 30 рублей.

В прошлом месяце в столице Татарстана из-за повышения цен на бумажную ленту вдвое сократили размер билета в автобусах. Также татарстанские перевозчики обратились в УФАС по республике с просьбой проверить рост цен на запчасти и комплектующие.

Диана Жиленкова