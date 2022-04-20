Мэрия Казани: жители домов могут выступить с инициативой о досрочном прекращении отопительного периода

В мэрии Казани рассказали «Реальному времени», что жители многоквартирных домов могут выступить с инициативой о досрочном прекращении отопительного периода или регулировке теплоснабжения в своем доме.



Для того чтобы досрочно прекратить подачу тепла, жильцам нужно провести общее собрание в очном или заочном формате, принять соответствующее решение и обратиться в свою управляющую организацию.

В мэрии напомнили, что конец отопительного периода устанавливается при среднесуточной температуре наружного воздуха выше +8 градусов в течение пяти суток подряд. Норматив определен постановлением правительства России «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» от 06.05.2011 №354.

Известно, что отопительный сезон в Набережных Челнах официально завершат 22 апреля. Тепло в домах челнинцев отключат раньше, чем в прошлые годы — в 2021 году тепло отключили 5 мая, а еще годом ранее — 4 мая.

Фото: Олег Тихонов (архив)

Напомним, прошлый отопительный период в республике начался 11 сентября 2020 года и завершился 16 мая 2021 года.

Маргарита Головатенко