Перед судом предстанет пилот вертолета, на котором разбился депутат Госдумы от Татарстана Айрат Хайруллин

Фото: ГУ МЧС России по Татарстану (архив)

Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России завершило расследование в отношении 66-летнего пилота, допустившего авиакатастрофу воздушного судна Bell-407 над акваторией реки Кама (Куйбышевское водохранилище) в Лаишевском районе, в результате которой погиб депутат Госдумы от Татарстана Айрат Хайруллин.



Пилота вертолета обвиняют по ч. 2 ст. 263 УК РФ — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта лицом, в силу выполняемой работы и занимаемой должности обязанным соблюдать эти правила, если эти деяния повлекли по неосторожности причинение крупного ущерба и повлекшие по неосторожности смерть человека.

Катастрофа произошла 7 февраля 2020 года. Установлено, что обвиняемый проигнорировал опасные для продолжения полета погодные условия и необоснованно решил продолжить полет по запланированному маршруту в таких метеоусловиях. Он не предпринимал попыток выполнения посадки на площадку, подобранную с воздуха, продолжил снижать вертолет. В итоге пилот потерял пространственную ориентировку, упустил контроль за высотой и допустил неконтролируемое снижение вертолета. После воздушное судно столкнулось с замерзшей поверхностью водохранилища.

Вертолет Bell-407 был полностью разрушен, что причинило ущерб АО «Эдельвейс Корпорейшен» в сумме более 125 миллионов рублей.

Фото: СУ СК России по Татарстану

Следователи провели комплекс следственных действий, ряд судебных экспертиз, в результате чего, собрав необходимую доказательную базу, получили признательные показания обвиняемого. Уголовное дело после утверждения обвинительного заключения Татарским транспортным прокурором направлено в Лаишевский районный суд республики для рассмотрения по существу.

С целью недопущения повторения подобных случаев в контролирующие органы и организатору работы пилота направлены представления об устранении обстоятельств, способствующих совершению подобных преступлений, указали в СУ СК России по Татарстану.

Эксперты сделали вывод о причине падения вертолета из-за ошибки пилота при плохой погоде практически сразу после трагедии. Сообщалось, что вертолет попал в «снежный заряд», из-за чего пилот потерял ориентацию. Пилот вместо того, чтобы набрать высоту, принял решение посадить воздушное судно, и это стало ошибкой — вертолет ударился хвостом о землю и рухнул на лед.

Маргарита Головатенко