В 2021 году в России заготовили более 2 млн литров крови для здравоохранения — это много или мало?

За 2021 год в России для системы здравоохранения заготовили более 2 миллионов литров крови. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Количество донаций крови в прошлом году составило почти 3 миллиона, пишет ТАСС.

Напомним, что ежегодно 20 апреля в России отмечается Национальный день донора. В этот день в 1832 году петербургский акушер Андрей Вольф впервые успешно провел переливание крови роженице с акушерским кровотечением.

2 миллиона литров крови — это:

В среднем примерно по полтора литра на каждого донора — в прошлом году кровь сдали 1,3 миллиона человек.

На 200 тысяч литров больше, чем несколько лет назад — в 2017 году тогдашний глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Уйба заявил, что в России сдают по 1,8 млн литров крови в год.

400 тысяч человек — в организме у взрослого примерно 5 литров крови.

В 90 раз меньше, чем способно перекачать сердце человека за всю его жизнь — 180 миллионов литров.

На 500 тысяч литров меньше, чем перекачивает сердце за год — 2,5 миллиона литров крови.

В 8,3 раза больше, чем в Белоруссии — там в 2019 году заготовили 239,4 тысячи литров крови.



На 1 миллион литров крови меньше, чем перелили в годы Великой Отечественной войны — 3 миллиона литров.

Дарья Пинегина