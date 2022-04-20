«Доверия к этим людям уже нет»: Россия развивает наступление на Украине

Фото: скриншот видео Минобороны

«Дальше начался, как всегда, в прямом и переносном смысле цирк»

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сделала заявление в интервью телеканалу «Россия-24» по поводу переговоров Москвы и Киева. По ее словам, Россия уже не доверяет украинским переговорщикам.

— Здесь уже не то, что «доверяй и проверяй» — здесь просто «проверяй», потому что доверия к этим людям давно уже нет, — сказала она.

По словам Захаровой, со стороны «человека, который называет себя президентом Украины и наделен соответствующими полномочиями», поступила просьба о ведении переговоров, в которой Россия не отказала.

— Дальше начался, как всегда, в прямом и переносном смысле цирк со стороны киевского режима: то приезжают, то не приезжают, то участвуют, то не участвуют... К этому были готовы в Москве? Да, конечно, — сказала она и отметила — это классическая схема, которая говорит о том, что режим управляется извне, а переговоры используются как отвлекающий маневр.

Кадр с переговоров. Фото: скриншот видео

Еще 12 апреля президент России Владимир Путин заявил, что Киев отошел от договоренностей, достигнутых на переговорах в Стамбуле, и вернулся в тупиковую ситуацию. На данный момент об их продолжении ничего не известно.

В целом о самостоятельности президента Украины Владимира Зеленского говорить сейчас не приходится, заявила Захарова, за ним стоят кураторы.



— В первую очередь это Вашингтон и другие структуры НАТО, которые так или иначе управляют этим процессом многие годы, поэтому говорить и рассуждать на тему заявлений Зеленского — вещь контрпродуктивная. Сегодня он говорит одно, завтра другое, — отметила дипломат.



Фото: mid.ru

По ее словам, президент Украины не контролирует ситуацию в стране, а его заявления «делаются им в разных агрегатных состояниях».

— Это состояние, которое меняет его личность. Это очевидно, это кадры, которые видел и видит весь мир достаточно регулярно, — добавила официальный представитель МИДа.

Наступление на Украину продолжается

Меж тем Россия продолжает наступление на Украину. По данным Министерства обороны на сегодня, в результате удара высокоточными ракетами в районах Нововоронцовки и Кислевки уничтожено до 40 человек военных и семь единиц военной техники.

Авиация за ночь поразила 73 военных объекта Украины, в том числе четыре пункта управления, 57 мест скопления военных и техники, семь опорных пунктов и четыре склада боеприпасов, шесть танков, девять бронемашин и батарея 152-мм гаубиц «Мста-Б».

Фото: скриншот Минобороны

Ракетные войска и артиллерия нанесла удары по 1053-м объектам украинской военной инфраструктуры, в том числе уничтожен 31 пункт управления, шесть складов ГСМ, 910 опорных пунктов, 106 огневых позиций артиллерии.

Средства ПВО сбили шесть украинских беспилотных летательных аппаратов, а также две тактические ракеты «Точка-У» в районах Донецкого и Скилеватого.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 140 самолетов, 496 беспилотных летательных аппаратов, 253 зенитных ракетных комплекса, 2388 танков и других боевых бронированных машин, 256 установок реактивных систем залпового огня, 1029 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2232 единицы специальной военной автомобильной техники.

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