Минобороны России сообщило об успешном запуске межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат»

На космодроме Плесецк из шахтной установки провели успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Об этом заявили в Минобороны России.

Пуск МБР «Сармат» подтвердил характеристики ракеты, учебные боевые блоки прибыли в заданный район на Камчатке. Сейчас головной ракетный полк в Ужурском соединении РВСН готовится к перевооружению на МБР «Сармат», передает ТАСС заявление ведомства.

Президент России Владимир Путин поздравил военных с успешным испытанием «Сармата». Он отметил, что ракетный комплекс обеспечит безопасность России, «заставит задуматься тех оголтелых, кто пытается ей угрожать», передает «РИА Новости».

Ожидается, что после испытаний «Сармат» поступит на вооружение Ракетных войск стратегического назначения. Этим комплексами оснастят головной полк в Ужурском ракетном соединении под Красноярском. «Сармат» — самая мощная ракета с наибольшей в мире дальностью поражения целей, которая значительно усилит боевую мощь стратегических ядерных сил страны, заявили в военном ведомстве.

В конце февраля министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что дежурные смены пунктов управления Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Тихоокеанского флотов, командования дальней авиации приступили к несению боевого дежурства усиленным составом. Президент России Владимир Путин ранее приказал Минобороны перевести российские силы сдерживания в особый режим боевого дежурства.



Татьяна Леухина