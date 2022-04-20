Путин: нет оснований полагать, что позиция Европы по отношению к России изменится

Нет оснований полагать, что позиция Европы по отношению к России изменится. Это необходимо учитывать в программах развития, заявил президент РФ Владимир Путин.

— Уже говорю, нет оснований полагать, что поведение наших партнеров принципиально изменится, и мы должны иметь это в виду, реализуя собственную стратегию развития металлургии как на корпоративном уровне, так и на уровне государства, — приводит «РИА Новости» его слова.

Фото: pxhere.com

Также глава государства заявил о необходимости вносить изменения в структуру производства и поставок российской металлургической продукции.

Путин на совещании с металлургами призвал стимулировать внутренний спрос на продукцию металлургии в стране, прежде всего — за счет строительства.



В конце марта вице-премьер России Марат Хуснуллин заявлял, что в стране остановили рост цен на продукцию металлургического комплекса. На внутреннем рынке потребляется 42 млн тонн черных металлов в год, 70% приходится на металлургическую отрасль.



Ранее президент «Норникеля» Владимир Потанин рассказывал, что российские металлургические компании обсуждают с Минпромторгом РФ фиксацию цен на свою продукцию для внутренних потребителей на уровне февраля 2022 года.



Татьяна Леухина