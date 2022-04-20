Первый татарстанский участок скоростного маршрута Казань — Екатеринбург откроют осенью

Первый участок скоростного маршрута Казань — Екатеринбург введут в эксплуатацию в 2022 году, работы планируется завершить осенью, сообщили в пресс-службе Росавтодора.



Дорожники проведут капитальный ремонт на шестикилометровом (км 1155 — км 1161) участке трассы М-7 «Волга» в Актанышском районе Татарстана, расширив проезжую часть с двух до четырех полос.

На участке отремонтируют пересечения с второстепенными дорогами, укрепят обочины и разделительную полосу, отремонтируют четыре водопропускные трубы, устроят кюветы и др. На участке установят 16,9 км оцинкованного барьерного ограждения, дорожные знаки, нанесут разметку термопластиком.

Фото: Максим Платонов

Скоростной маршрут Казань — Екатеринбург станет продолжением трассы М-12. Общая протяженность маршрута от Москвы до Екатеринбурга составит около 1,6 тысячи км. Маршрут от Казани пройдет по территории Татарстана, Башкирии, территории Пермского края и Свердловской области. Строительство маршрута Казань — Екатеринбург стартовало в начале апреля.

Недавно председатель правления «Автодор» Вячеслав Петушенко рассказал, что госкомпания планирует в 2022 году досрочно ввести в эксплуатацию и первые 50 км трассы М-12 Москва — Казань. Вице-премьер России Марат Хуснуллин заверил, что сроки строительства дороги не сорвутся из-за санкций.

Маргарита Головатенко