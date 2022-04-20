«Рубин» уступил «Енисею» в день своего рождения
«Рубин» уступил «Енисею» в 1/4 финала Бетсити Кубка России. Матч закончился со счетом 3:1 в пользу футбольного клуба из Красноярска.
В казанской команде отличился Герман Онугха. Он забил гол в ворота «Енисея» на 86-й минуте матча.
Напомним, что сегодня «Рубин» празднует свой день рождения. Казанскому клубу исполнилось 64 года. 20 апреля 1958-го команда под своим первым названием «Искра» дебютировала в 1-й зоне класса «Б» чемпионата СССР.
16 апреля казанский «Рубин» сыграл вничью с московским «Спартаком» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча в российской столице завершилась со счетом 1:1.
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