«Рубин» уступил «Енисею» в день своего рождения

«Рубин» уступил «Енисею» в 1/4 финала Бетсити Кубка России. Матч закончился со счетом 3:1 в пользу футбольного клуба из Красноярска.

В казанской команде отличился Герман Онугха. Он забил гол в ворота «Енисея» на 86-й минуте матча.

Напомним, что сегодня «Рубин» празднует свой день рождения. Казанскому клубу исполнилось 64 года. 20 апреля 1958-го команда под своим первым названием «Искра» дебютировала в 1-й зоне класса «Б» чемпионата СССР.

16 апреля казанский «Рубин» сыграл вничью с московским «Спартаком» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча в российской столице завершилась со счетом 1:1.



Татьяна Демина