Водоканалы Татарстана приведут к общему тарифу

Татарстанские власти готовятся ввести стандартизированную плату на техприсоединение к сетям водоснабжения и водоотведения во всех муниципалитетах, за исключением Казани

Госкомитет Татарстана по тарифам выступил с инициативой унификации ставок за технологическое присоединение к сетям водоснабжения и водоотведения по всей республике, за исключением Казани. Ведомство предлагает ввести во всех городах единые стандартизированные ставки для тех заявителей, чья нагрузка на сеть не превышает 250 кубометров в сутки. Один из крупнейших водоканалов — «Челныводоканал» — высказался против реформирования, считая, что переход на стандартный тариф приведет к убыткам. «Значит, ваша логика заключается в том, что плата по индивидуальным проектам позволяет больше собирать денег, чем по стандартизированным тарифам?» — пытался разобраться в этом нежелании глава Госкомитета Татарстана по тарифам Александр Груничев. Детали — в материале «Реального времени».

Водоканалам прописали «водные процедуры»

Накануне предстоящей кампании по утверждению тарифов на 2023 год Госкомитет Татарстана предложил изменить их «архитектуру» в системе водоснабжения и водоотведения. Проект нововведений в сфере технологического присоединения к сетям был представлен на заседании коллегии ведомства, посвященной проблемным вопросам технологического присоединения в сфере ЖКХ, электроэнергетики и газоснабжения. В нем приняли участие председатель комитета Госсовета Татарстана Александр Тыгин, первый замминистра строительства Алексей Фролов и представители компаний-монополий.

Несмотря на широкое поле дискуссии, тарифный орган решил ограничиться «водными процедурами» при реформировании структуры платы за техприсоединение к водоканалам. Суть заключается в переходе от индивидуальной платы за присоединение к сетям (при нагрузке свыше 50 кубометров в сутки) к стандартизированным тарифам (при нагрузке свыше 250 кубометров сутки). Учитывая, что данная услуга является одним из основных источников доходов каждого водоканала, любое преобразование в этой нише не может не вызывать болезненную реакцию естественной монополии.

Общую концепцию преобразований сегодня представлял новый и.о. заместителя председателя Госкомитета Татарстана Дмитрий Сапожников, назначенный на этот пост на прошлой неделе. По его словам, федеральное законодательство разрешает вводить индивидуальную плату за техприсоединение, если нагрузка превышает 250 кубометров в сутки. В Татарстане сложились более комфортные условия для водоканалов: порог для начисления индивидуальной платы снижен для заявителей, чья нагрузка не выше 50 кубометров в сутки, т.е. большинство заявителей на присоединение должны платить по особым тарифам, который рассчитает сам водоканал и без контроля государства.

Общую концепцию преобразований сегодня представлял новый и.о. заместителя председателя Госкомитета Татарстана Дмитрий Сапожников, назначенный на этот пост на прошлой неделе (на фото — в центре)

В результате татарстанские водные монополии все реже и реже обращаются в тарифный комитет за согласованием стандартизированных ставок на подключение, взяв расчеты с застройщиками в свои руки. За установлением платы, как сообщил Дмитрий Сапожников, обращаются лишь 32 крупные компании из 179 регулируемых организаций в сфере водоснабжения и водоотведения.

— Это приводит к затягиванию сроков на подключение объектов и отодвигаются сроки ввода, — отметил он. Кроме Казани, индивидуальную плату за подключение устанавливают Набережные Челны, Чистополь, Альметьевск.

Унификация платы для всех, кроме Казани

Тарифный орган намерен положить конец этой вольнице с индивидуальными расчетами.

— Комитет считает возможным во всех муниципальных образованиях, за исключением Казани, устанавливать плату по утвержденным ставкам платы, — сообщил Дмитрий Сапожников. По его словам, решением данного вопроса могло бы стать внесение изменений в соответствующее постановление Кабмина Татарстана.

Сейчас подготовлено предложение об увеличении предельной величины нагрузки с 50 до 250 кубометров в сутки, при которой плата устанавливается в индивидуальном порядке. По мнению Сапожникова, это ускорит ввод объектов, а размер платы станет более предсказуемым для застройщиков. Тем более что унификация платы действует в смежных ресурсных сферах. Так, стандартизированные ставки действуют при присоединении к сетям газоснабжения и электроснабжения.

При этом Казань продолжит начислять индивидуальную плату. Как пояснил Сапожников, это связано с выполнением инвестиционной программы МУП «Водоканал». В строительство, реконструкцию и модернизацию проблемных объектов системы водоснабжения и водоотведения столицы Татарстана вложат 44 млрд рублей до 2028 года.

— Источники финансирования программы — собственные средства предприятия, плата застройщиков за подключение к сетям новых объектов, заемные средства, — сказал директор МУП «Водоканал» Андрей Егоров. — Программа позволит модернизировать городские коллекторы, канализационные и водопроводные насосные станции, объекты волжского водозабора, биологических очистных сооружений канализации и многое другое.

Другой точкой приложения стандартизированных тарифов может стать теплоснабжение. Сейчас ставка рассчитывается исходя из мощности в 1 Гкал.

— Данный подход считаем некорректным, так как стоимость строительства сетей зависит от протяженности. ГК неоднократно выходил с инициативой о законодательном регулировании этой сферы, предложив учитывать протяженность сети и дифференцировать по диапазону диаметра трубы. Проект направлялся в Госсовет Татарстана. В настоящее время ФАС РФ по предложению регионов готовит проект методических указаний, по которому расчет ставок производится исходя из фактически понесенных расходов за последние три года. Расширяется тарифное меню: предусмотрена дифференциация ставок на подключение, на строительство сетей, насосных станций и фактическое подключение, — рассказал Сапожников, призвав членов коллегии поддержать преобразования.

«Так вы за или против?»

Один из крупных игроков, ООО «Челныводоканал», не согласился с предложением перейти на стандартизированные тарифы. Это предприятие является гарантирующим поставщиком воды и водоотведения в Набережных Челнах. Ежегодно оно принимает заявки на подключение от 200 компаний. Главный инженер предприятия Андрей Толмачев считает, что при переходе на новую систему платы за подключение компания может получить убытки. Это ударит бумерангом — будет рост базовых тарифов на водоснабжение и водоотведение, считает он.

— Если сегодня поднять нагрузку до 250 [кубометров], то, по нашим расчетам, выпадающие доходы [составят] 46,8 млн рублей. Базовый тариф возрастет кратно, — сказал он.

Главный инженер «Водоканала» Андрей Толмачев (крайний справа) считает, что при переходе на новую систему платы за подключение компания может получить убытки

Это заявление удивило коллегию, так как ранее предприятие выражало согласие. И вдруг откат назад. «Так вы за или против?» — уточнил глава Госкомитета Татарстана по тарифам Александр Груничев.

Толмачев объяснил несогласие тем, что при нынешнем росте цен на материалы и постоянных изменениях на рынке сложно будет работать по фиксированным тарифам.

— Значит, ваша логика заключается в том, что плата по индивидуальным проектам позволяет больше собирать денег, чем по стандартизированным тарифам? — пытался уяснить суть момента Груничев.

— Если мы пойдем на стандартизированный тариф, то просто будем строить с прямыми убытками для водоканала, — повторил Толмачев.

— Но есть альтернативные расчеты, — возразил глава тарифного органа.

— Непонятен сам процесс возврата амортизационных выплат, — настаивал челнинец. — Практически все сети находятся у нас.

В итоге решили доработать стандартизированные ставки, чтобы достигнуть взаимовыгодного решения.