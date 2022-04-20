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В ДРКБ прооперировали подростка из Мариуполя, попавшего под взрыв снарядов

14:13, 20.04.2022 4
В ДРКБ прооперировали подростка из Мариуполя, попавшего под взрыв снарядов
Фото: Марат Ким (архив)

В Казани в Детской республиканской клинической больнице прооперировали 17-летнего подростка из Мариуполя. Он попал под взрыв снарядов и получил осколочные ранения в живот, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе ДРКБ.

В Мариуполе у подростка не было возможности получить медицинскую помощь. Дома он перевязывал раны сам. После освобождения Мариуполя его семья приехала в Казань, где его доставили в приемное отделение ДРКБ.

Фото: realnoevremya.ru

После осмотра хирургом подростка госпитализировали в хирургическое отделение. При обследовании в мягких тканях брюшной полости нашли осколки. Их, а также содержимое боеприпасов, которое вызывало нагноение и воспаление, извлекли. Подросток уже выписан.

Напомним, первый поезд с вынужденными переселенцами из ДНР и ЛНР, большая часть которых эвакуировалась с освобожденных территорий Мариуполя, прибыл в Казань 1 апреля. В город приехали 502 человека, в том числе 99 детей.

Второй поезд в столицу Татарстана прибыл 3 апреля. Он доставил в Казань 486 человек, в том числе 112 детей и 32 человека с ограниченными возможностями.

Татьяна Демина
ОбществоМедицинаПроисшествия Татарстан Детская республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения Республики Татарстан

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комментарии

  • Анонимно 20 апр
    Аж до Казани довез! Ну герой
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  • Анонимно 20 апр
    Здоровья мальчику
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  • Анонимно 20 апр
    осколки из тела вынули, а ведь в душе остались. Бедный ребенок
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    Анонимно 20 апр
    Здоровья и физического, и психического
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