Итоги дня: доходы чиновников, расстрел в Татарстане, проверка «наследия» Чубайса в «Роснано»
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за пятницу, 15 апреля.
- Президент России Владимир Путин в 2021 году заработал 10,2 миллиона рублей, следует из деклараций о доходах, расходах и имуществе. Эта сумма на 207,9 тысячи больше, чем в 2020-м. У главы государства есть квартира площадью 77 «квадратов» и гараж, а в пользовании — еще одна квартира в 153,7 кв. метра с гаражным местом. Задекларированы также две машины — ГАЗ М21, автомобиль «Нива» и прицеп «Скиф».
- Самым богатым чиновником российского правительства в третий раз стал министр промышленности и торговли страны Денис Мантуров. В 2021-м он заработал 704,7 млн рублей. Его жена по итогам прошлого года получила 52,4 млн рублей.
- Самым богатым в администрации российского президента в 2021 году оказался Владимир Мединский, который сейчас возглавляет делегацию Москвы на переговорах с Украиной. Он задекларировал доход в 106,77 миллиона рублей.
- В 2021 году расходы бюджета Казани оказались исполнены лишь на 92,7%. Потратили 36,4 млрд рублей. Много это или мало — в подсчетах «Реального времени».
- Профицит казанского бюджета в 2021 году составил 1,5 миллиарда, то есть потратить эти деньги не смогли или не успели. Так, 28,6 миллиарда ушло на социальную сферу, 6 миллиардов — на ЖКХ, 3,5 миллиарда — на «общегосударственные вопросы». Дополнительные поступления в городской бюджет составили почти 10 миллиардов рублей, из которых 4 миллиарда — это налоговые и неналоговые доходы, а 5,5 миллиарда — безвозмездные поступления.
- Накануне в селе Чирпы Лаишевского района Татарстана автомобиль Renault Logan, в котором находились трое парней 25—26 лет, расстрелял неизвестный мужчина. Один человек умер от ранений в грудь, двое получили ранения. По факту убийства и покушения возбуждено уголовное дело.
- В 2022 году в России на пособия малообеспеченным семьям с детьми от 8 до 17 лет направят 505 миллиардов рублей. Их размер составит 50, 75 или 100% от величины регионального прожиточного минимума на ребенка. В среднем — от 6 до 12 тысяч рублей в месяц.
- В Казани на площади Тысячелетия, недалеко от памятника меценату Асгату Галимзянову, произошла авария — открылась течь на водоводе диаметром 900 мм. Без воды оставались 94 многоквартирных дома, четыре школы и три детских сада, почти на пять часов приостанавливалось движение троллейбусов №2. «В поворотной камере возле сварного стыка полиэтиленовых труб диаметром 900 мм вырвало кусок стенки трубы размером примерно 10 на 10 см», — объяснили в мэрии Казани. Ремонтные работы пообещали завершить к утру 17 апреля. В домах и образовательных учреждениях, которых коснулась авария, понижено давление воды.
- Глава «Роснано» Сергей Куликов обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить работу компании в 2010—2020 годах, когда ею руководил Анатолий Чубайс. Он указал, что объем ее внешних заимствований превысил 290 млрд рублей. К концу 2020-го долг компании превышал 146 миллиардов. В 2016-м выяснилось, что размер обязательств «Роснано» выше, чем стоимость ее активов. Вследствие чего стала очевидной имущественная недостаточность компании и проявились признаки несостоятельности (банкротства).
- Российский рэпер Моргенштерн планирует подать в прокуратуру жалобу на майора из Набережных Челнов, который составил на него два административных протокола о пропаганде наркотиков. Адвокат артиста Сергей Жорин обратил внимание, что от полиции автограда не поступало ни заявлений, ни рапорта. По его мнению, их действия в отношении Моргенштерна — это «желание хоть что-то найти и хоть за что-то привлечь».
- Министерство обороны России сообщило об ударе высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» по машиностроительному заводу «Визар» на окраине Киева. Уничтожены цеха производства и ремонта зенитных ракетных комплексов большой и средней дальности, а также противокорабельных ракет. «Количество и масштабы ракетных ударов по объектам в Киеве будут наращиваться в ответ на совершение киевским националистическим режимом любых атак террористического характера или диверсий на российской территории», — предупредили в Минобороны России.
- В марте 2022 года годовая инфляция в Татарстане ускорилась до 18,08% после 9,07% в феврале, сообщили в Нацбанке республики. Она оказалась выше, чем в Приволжском федеральном округе — 17,84%, и в целом по России — 16,69%. На динамике цен по большей части отразились ослабление рубля и всплеск потребительского спроса.
- Власти Казани отчиталась о рекордном объеме введенного жилья в 2021 году. Его общая площадь составила 1 млн 254 тыс. кв. м — или один «квадрат» на одного жителя города. Для сравнения, в допандемийный 2019 год казанский показатель составлял всего 0,7 кв. м на одного жителя, а в 2020 году он опустился до 0,69 кв. м. Подробности — в материале «Реального времени».
- Тем временем в Казани средняя стоимость квадратного метра жилья в новостройках за I квартал 2022 года увеличилась на 13% — до 131 631 рубля. Это также на 36% выше показателей прошлого года, подсчитали в «Авито Недвижимость».
- Банк России ввиду сложной экономической ситуации рекомендовал банкам и некредитным финансовым организациям отказаться в 2022 году от выплаты дивидендов. В текущих условиях допускается несоблюдение надбавок к нормативам достаточности капитала.
- Зампред Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов сообщил о скором завершении спецоперации на Украине. По его словам, растягивать ее не планируется. Она завершится, как только Украину сделают безопасной для России и всего мира и обеспечат безопасность ядерных объектов, пояснил сенатор.
- Кабмин Татарстана утвердил порядок осуществления единовременной денежной выплаты членам семей военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции России на Украине. Размер дополнительной республиканской выплаты — 2 миллиона рублей. Она будет осуществиться из средств резервного фонда Кабмина РТ.
- Татарстан получит 200 миллионов рублей на докапитализацию регионального фонда развития промышленности. За счет этих средств планируется обеспечить дополнительную поддержку промышленных предприятий. Всего правительство России выделило 4,3 млрд рублей на 77 регионов.
- ДУМ Татарстана уведомило об изменении размера нисаба для выплаты закята и фитр-садаки, определенных решением Советов улемов и казыев в преддверии месяца Рамадан. Причина — высокая волатильность стоимости золота и серебра. С 15 апреля размер нисаба для выплаты фитр-садака составляет 39 865 рублей, для выплаты закята — 439 110 рублей.
- Депутаты Казгордумы поддержали присоединение к Советскому району Казани «Научного городка» Высокогорского района Татарстана. В 2020 году с подобным предложением выступил президент республики Рустам Минниханов.
- В Калужской области задержали четверых участников запрещенной в России международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам»*. Один из них планировал «по указанию зарубежных эмиссаров МТО» устроить теракт на военных объектах региона, сообщили в ФСБ.
* Террористическая организация, запрещена в России по решению Верховного суда РФ от 04.06.2020
Татьяна ДеминаОбществоВластьПроисшествия Татарстан
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