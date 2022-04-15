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Итоги дня: доходы чиновников, расстрел в Татарстане, проверка «наследия» Чубайса в «Роснано»

19:00, 15.04.2022
Итоги дня: доходы чиновников, расстрел в Татарстане, проверка «наследия» Чубайса в «Роснано»
Фото: realnoevremya.ru

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за пятницу, 15 апреля.

  • Президент России Владимир Путин в 2021 году заработал 10,2 миллиона рублей, следует из деклараций о доходах, расходах и имуществе. Эта сумма на 207,9 тысячи больше, чем в 2020-м. У главы государства есть квартира площадью 77 «квадратов» и гараж, а в пользовании — еще одна квартира в 153,7 кв. метра с гаражным местом. Задекларированы также две машины — ГАЗ М21, автомобиль «Нива» и прицеп «Скиф».
  • Самым богатым чиновником российского правительства в третий раз стал министр промышленности и торговли страны Денис Мантуров. В 2021-м он заработал 704,7 млн рублей. Его жена по итогам прошлого года получила 52,4 млн рублей.
Фото: Максим Платонов
  • Самым богатым в администрации российского президента в 2021 году оказался Владимир Мединский, который сейчас возглавляет делегацию Москвы на переговорах с Украиной. Он задекларировал доход в 106,77 миллиона рублей.
  • В 2021 году расходы бюджета Казани оказались исполнены лишь на 92,7%. Потратили 36,4 млрд рублей. Много это или мало — в подсчетах «Реального времени».
  • Профицит казанского бюджета в 2021 году составил 1,5 миллиарда, то есть потратить эти деньги не смогли или не успели. Так, 28,6 миллиарда ушло на социальную сферу, 6 миллиардов — на ЖКХ, 3,5 миллиарда — на «общегосударственные вопросы». Дополнительные поступления в городской бюджет составили почти 10 миллиардов рублей, из которых 4 миллиарда — это налоговые и неналоговые доходы, а 5,5 миллиарда — безвозмездные поступления.
Фото: kzn.ru
  • Накануне в селе Чирпы Лаишевского района Татарстана автомобиль Renault Logan, в котором находились трое парней 25—26 лет, расстрелял неизвестный мужчина. Один человек умер от ранений в грудь, двое получили ранения. По факту убийства и покушения возбуждено уголовное дело.
  • В 2022 году в России на пособия малообеспеченным семьям с детьми от 8 до 17 лет направят 505 миллиардов рублей. Их размер составит 50, 75 или 100% от величины регионального прожиточного минимума на ребенка. В среднем — от 6 до 12 тысяч рублей в месяц.
  • В Казани на площади Тысячелетия, недалеко от памятника меценату Асгату Галимзянову, произошла авария — открылась течь на водоводе диаметром 900 мм. Без воды оставались 94 многоквартирных дома, четыре школы и три детских сада, почти на пять часов приостанавливалось движение троллейбусов №2. «В поворотной камере возле сварного стыка полиэтиленовых труб диаметром 900 мм вырвало кусок стенки трубы размером примерно 10 на 10 см», — объяснили в мэрии Казани. Ремонтные работы пообещали завершить к утру 17 апреля. В домах и образовательных учреждениях, которых коснулась авария, понижено давление воды.
  • Глава «Роснано» Сергей Куликов обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить работу компании в 2010—2020 годах, когда ею руководил Анатолий Чубайс. Он указал, что объем ее внешних заимствований превысил 290 млрд рублей. К концу 2020-го долг компании превышал 146 миллиардов. В 2016-м выяснилось, что размер обязательств «Роснано» выше, чем стоимость ее активов. Вследствие чего стала очевидной имущественная недостаточность компании и проявились признаки несостоятельности (банкротства).
  • Российский рэпер Моргенштерн планирует подать в прокуратуру жалобу на майора из Набережных Челнов, который составил на него два административных протокола о пропаганде наркотиков. Адвокат артиста Сергей Жорин обратил внимание, что от полиции автограда не поступало ни заявлений, ни рапорта. По его мнению, их действия в отношении Моргенштерна — это «желание хоть что-то найти и хоть за что-то привлечь».
Фото: wikipedia.org
  • Министерство обороны России сообщило об ударе высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» по машиностроительному заводу «Визар» на окраине Киева. Уничтожены цеха производства и ремонта зенитных ракетных комплексов большой и средней дальности, а также противокорабельных ракет. «Количество и масштабы ракетных ударов по объектам в Киеве будут наращиваться в ответ на совершение киевским националистическим режимом любых атак террористического характера или диверсий на российской территории», — предупредили в Минобороны России.
  • В марте 2022 года годовая инфляция в Татарстане ускорилась до 18,08% после 9,07% в феврале, сообщили в Нацбанке республики. Она оказалась выше, чем в Приволжском федеральном округе — 17,84%, и в целом по России — 16,69%. На динамике цен по большей части отразились ослабление рубля и всплеск потребительского спроса.
  • Власти Казани отчиталась о рекордном объеме введенного жилья в 2021 году. Его общая площадь составила 1 млн 254 тыс. кв. м — или один «квадрат» на одного жителя города. Для сравнения, в допандемийный 2019 год казанский показатель составлял всего 0,7 кв. м на одного жителя, а в 2020 году он опустился до 0,69 кв. м. Подробности — в материале «Реального времени».
Фото: Илья Репин (архив)
  • Тем временем в Казани средняя стоимость квадратного метра жилья в новостройках за I квартал 2022 года увеличилась на 13% — до 131 631 рубля. Это также на 36% выше показателей прошлого года, подсчитали в «Авито Недвижимость».
  • Банк России ввиду сложной экономической ситуации рекомендовал банкам и некредитным финансовым организациям отказаться в 2022 году от выплаты дивидендов. В текущих условиях допускается несоблюдение надбавок к нормативам достаточности капитала.
  • Зампред Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов сообщил о скором завершении спецоперации на Украине. По его словам, растягивать ее не планируется. Она завершится, как только Украину сделают безопасной для России и всего мира и обеспечат безопасность ядерных объектов, пояснил сенатор.
Скриншот видео Минобороны России
Фото: Максим Платонов
  • Депутаты Казгордумы поддержали присоединение к Советскому району Казани «Научного городка» Высокогорского района Татарстана. В 2020 году с подобным предложением выступил президент республики Рустам Минниханов.
  • В Калужской области задержали четверых участников запрещенной в России международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам»*. Один из них планировал «по указанию зарубежных эмиссаров МТО» устроить теракт на военных объектах региона, сообщили в ФСБ.

* Террористическая организация, запрещена в России по решению Верховного суда РФ от 04.06.2020

Татьяна Демина
ОбществоВластьПроисшествия Татарстан

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