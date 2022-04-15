Татарстан получит 200 млн рублей на докапитализацию регионального фонда развития промышленности
Татарстан получит 200 млн рублей на докапитализацию регионального фонда развития промышленности. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
Благодаря докапитализации будет обеспечена дополнительная поддержка промышленных предприятий. Согласно документу, всего правительство России выделило 4,3 млрд рублей на 77 регионов страны. Через гранты региональных фондов развития предприятия смогут компенсировать 90% затрат на уплату процентов по кредитным договорам. Выделенные средства позволят снизить процентную ставку по кредитам на общую сумму более 20 млрд рублей.
Отмечается, что принятое решение поможет cнизить до минимума воздействие негативных факторов на промышленную политику регионов, сохранить трудовые коллективы, продолжить выпуск промышленной, в том числе импортозамещающей продукции.
В конце марта правительство России заявило, что разрабатывает дополнительные меры поддержки граждан и бизнеса в условиях внешних ограничений. План первоочередных мер состоит почти из 200 решений, треть из которых уже была реализована. Подробнее — в материале «Реального времени».
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