ЦБ рекомендует банкам отказаться от выплаты дивидендов в этом году

Банк России ввиду сложной экономической ситуации рекомендует банкам и некредитным финансовым организациям отказаться в 2022 году от выплаты дивидендов. Об этом говорится в материалах ЦБ.

В текущих условиях допускается несоблюдение надбавок к нормативам достаточности капитала. Это не является несоблюдением нормативов, но банк должен ограничить выплаты дивидендов и бонусов менеджменту. Кроме того, при несоблюдении надбавок банк также должен составить и предоставить в ЦБ упрощенный план восстановления величины капитала с указанием конкретного перечня мероприятий.

Фото: Максим Платонов

2 марта Центробанк запретил выплату дивидендов за рубеж. При этом регулятор предписал не списывать ценные бумаги со счетов иностранных инвесторов.

За день до этого премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о планах временно ограничить иностранному бизнесу выход из российских активов. Это связано с тем, что «в текущей санкционной ситуации иностранные предприниматели вынуждены руководствоваться не экономическими факторами, а принимать решения под политическим давлением». Подробнее — в материале «Реального времени».

Максим Кокунин