Мантуров третий год подряд задекларировал наибольший доход среди российских чиновников

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров в третий раз подряд задекларировал наибольший доход среди членов правительства страны. За 2021 год он заработал 704,6 млн рублей.

Согласно сведениям о доходах, которые представила пресс-служба правительства России, Мантуров также владеет двумя автомобилями: Lada Vesta и Tesla Х100D. Также имеются несколько земельных участков, машино-мест, жилой дом, квартира и гостевой дом. Супруга министра по итогам 2021 года заработала 52,4 млн рублей.

Фото: realnoevremya.ru

Также сегодня стало известно, что президент страны Владимир Путин заработал за прошлый год 10,2 млн рублей, что на 207,9 тысячи больше по сравнению с предыдущим годом. Доход премьер-министра Михаила Мишустина оценили в 18,3 млн рублей.

В 2020 году доход главы Минпромторга составил 740 млн рублей. Годом ранее министр заработал 586 млн рублей.

Диана Жиленкова