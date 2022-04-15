Мантуров третий год подряд задекларировал наибольший доход среди российских чиновников
Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров в третий раз подряд задекларировал наибольший доход среди членов правительства страны. За 2021 год он заработал 704,6 млн рублей.
Согласно сведениям о доходах, которые представила пресс-служба правительства России, Мантуров также владеет двумя автомобилями: Lada Vesta и Tesla Х100D. Также имеются несколько земельных участков, машино-мест, жилой дом, квартира и гостевой дом. Супруга министра по итогам 2021 года заработала 52,4 млн рублей.
Также сегодня стало известно, что президент страны Владимир Путин заработал за прошлый год 10,2 млн рублей, что на 207,9 тысячи больше по сравнению с предыдущим годом. Доход премьер-министра Михаила Мишустина оценили в 18,3 млн рублей.
В 2020 году доход главы Минпромторга составил 740 млн рублей. Годом ранее министр заработал 586 млн рублей.
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