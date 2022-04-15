Расходы бюджета Казани за 2021 год составили 36,4 миллиарда рублей — это много или мало?
За 2021 год расходы бюджета Казани составили 36 414 936 122 (36,4 миллиарда) рублей. Об этом стало известно на XIII сессии Казгордумы.
Так, 28,6 миллиарда ушло на социальную сферу, 6 миллиардов — на ЖКХ, 3,5 млрд — на «общегосударственные вопросы».
Доходы составили 37,9 миллиарда рублей, профицит — 1,5 миллиарда рублей.
36,4 миллиарда рублей расходов бюджета Казани — это:
- $447,9 миллиона, или €413,7 миллиона, — по курсу ЦБ на сегодня.
- На 8,2 миллиарда рублей больше, чем в 2020 году — тогда расходы бюджета Казани составили 28,2 миллиарда.
- 92,7% от плана — он составлял 39,2 миллиарда рублей.
- На 14,6 миллиарда больше, чем в 2016-м — тогда расходы были исполнены на уровне 21,8 миллиарда.
- На 10,8 миллиарда больше, чем в 2010-м — 25,6 миллиарда.
- В 94 раза меньше расходов Москвы — в 2021-м они составили 3,445 триллиона рублей.
- Примерно на 0,6 миллиарда рублей больше расходов бюджета Уфы — 35,8 миллиарда рублей.
- В 21,8 раза меньше расходов Санкт-Петербурга за прошлый год — 796 миллиардов рублей.
- На 20,9 миллиарда меньше расходов Новосибирска — в 2021-м они составили 57,3 миллиарда рублей.
- На 6,6 миллиарда меньше, чем расходы Краснодара — 42,9 миллиарда рублей.
- В 5,6 раза больше расходов Йошкар-Олы в 2021-м — 6,5 миллиарда рублей.
- В 2,9 раза меньше расходов Тулы — за прошлый год они были исполнены на уровне 105,7 миллиарда рублей.
- Чуть меньше расходов Нижнего Новгорода — 36,8 миллиарда рублей.
- На 5,2 миллиарда больше расходов Ингушетии — за прошлый год они составили 31,2 миллиарда рублей.
Дарья ПинегинаЭкономикаБюджет Татарстан
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