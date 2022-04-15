Казгордума поддержала присоединение «Научного городка» к столице Татарстана

Депутаты Казгордумы поддержали присоединение к Советскому району Казани «Научного городка» Высокогорского района Татарстана.

В 2020 году с подобным предложением выступил президент республики Рустам Минниханов. Отмечалось, что 500 жителей «Научного городка» еще с начала 2000-х годов прописаны в Казани, работают здесь же и возят детей в местные детские сады и школы.

«Научный городок» — это территория Федерального центра токсикологической, радиационной и биологической безопасности, а также жилой комплекс — четыре дома, построенные как ведомственное жилье для его сотрудников. Он расположен на расстоянии почти 2,5 км от границы Казани.



Прошлой осенью стало известно, что к декабрю 2023 года в состав города включат «Научный городок», отодвинув границу Казани на северо-восток более чем на два километра. На разработку проекта изменений выделено более 8,5 млн рублей. О том, с какой целью «раздвигаются» границы и как будет развиваться застройка в восточной части города, — в материале «Реального времени».

Дарья Акимова