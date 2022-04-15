В Совфеде заявили о скором завершении операции на Украине

Военная операция на Украине довольно скоро завершится, Россия не собирается ее растягивать, заявил сенатор, замруководителя комиссии «Единой России» по международному сотрудничеству Андрей Климов в ходе брифинга со СМИ Африки и Азии, сообщает «РИА Новости».



— Как только сделаем Украину безопасной для России, всего мира, биолаборатории — посмотрим, что там происходит, обеспечим безопасность ядерных объектов, — сказал он, упомянув, что Запад продолжает поставлять на Украину вооружение, усугубляя ситуацию.

Фото: скриншот видео Минобороны

Сегодня в Минобороны заявили, что масштабы ракетных ударов Вооруженных сил России по объектам в Киеве нарастят в случае террористических атак или диверсии на ее территории. Два дня назад в министерстве заявили, что наблюдают «попытки диверсий и нанесения ударов украинскими войсками по объектам» на территории России. В связи с этим ВС РФ будут наносить удары по центрам принятия решений, от чего ранее воздерживались.

Маргарита Головатенко